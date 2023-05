Blinken takket Norge for Ukraina-støtte

Blinken er i Norge i forbindelse med Natos uformelle utenriksministermøte, som finner sted i hovedstaden denne uken. Han landet på Oslo lufthavn Gardermoen i 18-tiden, før han dro videre til regjeringens representasjonsbolig der han ble mottatt av statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter en times samtaler møtte de to pressen. Der sa Blinken at USA er takknemlige for å ha Norge som en sterk venn, partner og alliert. Han takket blant annet Norge for å være solidariske i Ukrainas kamp mot russisk aggresjon.

– Arbeidet Norge har gjort for å bidra til energisikkerhet i Europa og til å gjøre seg uavhengig av Russland på lang sikt, det har vært mektig, sa Blinken.

Statsminister Støre sa på sin side at samtalene blant annet handlet om hvordan man kan fortsette å støtte Ukraina.

Dette er også den viktigste saken som står på utenriksministrenes agenda i Oslo. Nato-landene må blant annet bli enige om hvilket svar Ukraina skal få på sin Nato-søknad, som ble sendt av gårde i høst.