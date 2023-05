Det vedtok et flertall på Stortinget tirsdag, skriver NRK.

Det var representanter fra SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt som sto bak forslaget.

Venstres forslag om å gjøre livssituasjonen bedre for unge asylsøkere som bor på mottak, ble også stemt ned.

Høyre og Frp sier at de er fornøyde med at regjeringen har startet et arbeid som skal sikre at politiet, UDI og barnevernet samarbeider bedre.

