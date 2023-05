Roger Waters etterforskes av tysk politi

Bilder i sosiale medier viser Waters iført en lang, svart frakk med røde armbånd på scenen under en konsert på Mercedes-Benz Arena forrige uke.

– Vi etterforsker på grunn av mistanke om oppfordring til hatytringer fordi klærne som ble brukt på scenen kan brukes til å forherlige eller rettferdiggjøre nazistyret, og dermed kan forstyrre den offentlige orden, sier politiets talsperson Martin Halweg til AFP.

– Kostymet ligner klærne til en SS-offiser, la Halweg til.

Waters har de siste årene blitt en kontroversiell skikkelse, og han blitt anklaget for å være antisemitt, noe han selv nekter for. Han er også blitt kritisert for sine forbindelser med BDS-kampanjen, som går inn for boikott av Israel og innføring av sanksjoner som følge av Israels okkupasjon av palestinske områder.

Det har vakt sterke reaksjoner at han under sine konserter har sluppet ballonger som er formet som en gris og med davidsstjernen på.

Nylig besluttet en tysk domstol at Waters får holde en konsert i Frankfurt 28. mai. Myndighetene i Frankfurt og delstaten Hessen forsøkte å stanse konserten fordi de mener Waters har antisemittiske holdninger.