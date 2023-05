Mahsa Aminis gravsted vandalisert

– Søndag morgen ble dessverre graven til Zhina Mahsa Amini angrepet av folk vi allerede kjenner til, og som har gjort det samme tidligere, sier Aminis families advokat Saleh Nikbakht i en uttalelse publisert av KHRN onsdag.

Han spesifiserte ikke hvem disse personene var, men la til at iranske myndigheter tidligere har grepet inn for å hindre at det bygges en beskyttende baldakin over graven. Amini er gravlagt i hjembyen Saqez i Irans Kurdistan-provins.

Blant annet er et beskyttende glass på gravsteinen knust i hærverket.

22-åringen døde etter å ha blitt pågrepet i Teheran i september av iransk moralpoliti for ikke å ha skjult håret godt nok og dermed ha brutt Irans strenge kleskode for kvinner. Aminis familie og støttespillere hevder hun ble drept av et slag mot hodet i politiets varetekt, selv om myndighetene påstår at hun døde som følge av et hjerteinfarkt forårsaket av tidligere dårlig helse.

(©NTB)