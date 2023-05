De rødgrønne øker på målingene – fortsatt milevis bak borgerlige rivaler

Høyre får en oppslutning på gjennomsnittlig 31,7 prosentpoeng på meningsmålingene Poll of polls har samlet inn for mai. Det er en framgang på minimale 0,2 prosentpoeng, og godt innenfor feilmarginen, fra april. Men oppslutningen i mai bekrefter tendensen fra samtlige gjennomsnittsberegninger siden i fjor høst: Høyre har etablert seg over 30 prosents oppslutning og har ikke ligget under siden oktober.

Beregningen ble klar onsdag, etter at den siste meningsmålingen Norstat har gjort for Dagbladet og Vårt Land ble publisert tirsdag kveld. Der går Høyre fram 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 34,1 prosent.

– Målingen gir et veldig tydelig signal om at norske velgere nå ikke støtter regjeringens kurs, sa Høyre-leder Erna Solberg til Vårt Land i forbindelse med at målingen også viser betydelig framgang for Venstre og et solid blåblått flertall.

Tendensen gjenspeiles også i gjennomsnittstallene for mai, selv om utslagene her er langt fra så kraftige som de kan være på enkeltmålinger.

Frp går tilbake 0,1 prosentpoeng på gjennomsnittsmålingen til 12,1 prosent og ligger i praksis stabilt i oppslutning.

Solid borgerlig flertall

Høyre og Frp ville fått henholdsvis 60 og 21 mandater til Stortinget hvis gjennomsnittstallene var valgresultat. Det er langt fra noe flertall. Høyre og Fremskrittspartiet er derfor avhengige av støtte fra Venstre eller Kristelig Folkeparti for å stable en levedyktig regjering på beina med den oppslutningen som framgår av gjennomsnittsmålingen.

Småpartiene på borgelig side får henholdsvis 4,5 (+0,4) og 4 (+0,3) prosent og er dermed over sperregrensa.

Slik er mandatfordelingen etter Poll of polls gjennomsnittsberegning for mai:

* Høyre (60), Frp (21), KrF (7) og V (8) får sammen 96 mandater.

* Ap (36), Sp (10), SV (15), Rødt (10) og MDG (2) får sammen 73 mandater.

Verken de rødgrønne eller de blåblå kan danne flertallsregjering utgått av kjernepartiene i sine blokker – Ap, Sp, SV og H, Frp – men er avhengig av støtte eller deltakelse fra de mindre partiene for å samle flertall for sin politikk.

Ap fram 1,6 prosentpoeng

Gjennomsnittstallene viser bare mindre bevegelser på begge sider av midtstreken. Aps framgang på 0,5 prosentpoeng til 18,7 prosent og Senterpartiets økning med 0,5 prosentpoeng til 6,2 prosent er de største enkeltbevegelsene.

Arbeiderpartiet har dermed gått fram til sammen 1,6 prosentpoeng siden bunnivået i mars. Da fikk partiet fattige 17,1 prosents oppslutning – det laveste tallet på noen av gjennomsnittsberegningene.

For gruppen Andre faller oppslutningen fra 5,5 prosent til 4,9 prosent. Ingen av partiene i Andre-gruppen ville fått representasjon på Stortinget hvis gjennomsnittstallene var valgresultat.

Gjennomsnittsberegningen er basert på sju meningsmålinger opptatt i mai (endring fra april i parentes):

Ap 18,7 (+0,5), H 31,7 (+0,2), Frp 12,1 (-0,1), SV 8,5 (-0,1), Sp 6,2 (+0,5), KrF 4 (+0,3), Venstre 4,5 (-0,4), MDG 3,7 (-0,2), Rødt 5,8 (-0,1), andre 4,9 (-0,6).

Feilmargin er på henholdsvis (prosentpoeng) ±0,8, ±1,0, ±0,7, ±0, ±0,5, ±0,4, ±0,4, ±0,4, ±0,5, ±0,4.

