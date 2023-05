Lysene på den kjente statuen «Cristo Redentor» ble mandag slukket i solidaritet med den brasilianske fotballstjernen og Real Madrid-spilleren Vinicius jr, skriver danske Berlingske Tidende.

I én time var statuen som pleier å lyse opp Rio de Janeiro, uten lys.

Dagen før hadde Vinicius jr blitt utsatt for omfattende rasisme i en La Liga-kamp mot Valencia.

Kampen på søndag var ikke den første hvor Vinicius er blitt utsatt for rasisme. Nå har både brasilianske og spanske myndigheter tatt til orde for å straffe de ansvarlige.

Vinicius: En handling som beveger meg

Den brasilianske stjernen skrev selv dette på Twitter:

«Sort og imponerende. Slik så Kristus-statuen ut. En solidarisk handling som beveger meg. Men jeg ønsker fremfor alt å inspirere og bringe mer lys til vår kamp. Jeg setter virkelig pris på den kjeden av hengivenhet og støtte jeg har mottatt de siste månedene. Både i Brasil og rundt om i verden. Jeg vet nøyaktig hvem som er hvem. Regn med meg fordi vi som er gode, representerer flertallet, og jeg kommer ikke til å gi meg. Jeg har en hensikt med livet, og hvis jeg må lide mer for at fremtidige generasjoner ikke skal gå gjennom lignende situasjoner, er jeg klar».

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

– Et symbol på den kollektive kampen

Kristusstatuen står på det 710 meter høye fjellet Corcovado i Rio de Janeiro. Statuen er 38 meter høy.

Det var erkebispedømmet i Rio de Janeiro som tok initiativ til å skru av lysene på statuen.

– Vi tar avstand fra de rasistiske angrep som den brasilianske spiller Vinicius ble utsatt for, skrev bispedømmet i en uttalelse.

– Lysene på monumentet ble slukket som et symbol på den kollektive kampen mot rasisme og i solidaritet med spilleren og alle som blir utsatt for fordommer over hele verden.