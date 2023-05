Klassekampen: «Lex Amelie» er opphevet

Etter at russiskfødte Maria Amelie ble sendt ut av Norge i 2011, laget regjeringen en ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI). Regelen ga asylsøkere med avslag mulighet til å søke arbeidstillatelse i Norge etter å først ha reist tilbake til hjemlandet.

I 2017 opplyste UDI til VG at tolv personer hadde fått opphold gjennom bestemmelsen, som ble kalt «Lex Amelie».

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skriver i en epost til Klassekampen at bestemmelsen «ble opphevet fordi den ble lite brukt, men medførte mye merarbeid for UDI».

Mehl skriver videre at «det er ønskelig med felles kriterier for vurderingen av opphevelse av innreiseforbud; ikke særlige regler for faglærte utlendinger eller andre grupper».

