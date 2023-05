Stortingspresidenten og kollega fra Ukraina rørt til tårer av barnetoget

– Det var ekstra rørende i år, og verken jeg eller min ukrainske kollega klarte å holde tårene tilbake da vi sto der sammen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Det er nemlig ikke bare kongefamilien som vinker til barnetoget i Oslo. Stortingspresidenten har også en liten balkong som det vinkes fra hvert år.

– Det er andre året jeg gjør det, og det er alltid rørende. Det er noe spesielt med å hilse på barnetoget på selveste nasjonaldagen, sier Gharahkhani.

Drømmer om noe lignende i Ukraina

I år ble det ekstra spesielt siden Ruslan Stefantsjuk, som leder parlamentet i et land i krig, fikk se på Norges feiring av frihet og selvstendighet.

17.mai-feiring i Oslo NASJONALDAG: Ukrainas parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk (t.v.) og stortingspresident Masud Gharahkhani vinker til barnetoget fra balkongen på Stortinget. (Stortinget/NTB)

– Han sa til meg at «det er jo dette vi drømmer om å få til i Ukraina, den dagen det blir fred igjen», sier Gharahkhani, som følte at besøket understrekte alvoret.

På Twitter takker Stefantsjuk det norske folk for hjelpen og støtten.

– Dere har vist dere som ekte venner og partnere i en vanskelig tid for oss. Takk for at dere åpner hjertene og hjemmene deres, og står skulder til skulder med oss, skriver han.

– Utrolig glad i landet mitt

Gharahkhani minner om at vi er heldige som bor i Norge.

17.mai-feiring i Oslo 17.MAI: Årets barnetog i Oslo. (Stortinget/NTB)

– Jeg er utrolig glad i landet mitt. Vi skal være takknemlig for mulighetene vi har fått, og aldri ta de verdiene vi har fått for gitt, sier Gharahkhani.

Onsdag ettermiddag drar han til Drammen for å spise is og feire med familien etter fullstappet program fra klokka 7.

Den ukrainske parlamentslederen blir i Oslo fram til torsdag, og de to skal ha felles program torsdag morgen igjen.





