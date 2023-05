Statsministeren gratulerer med dagen

Videoen har statsministeren delt med sine følgere i sosiale medier.

– Denne dagen er en festdag. Noen kaller det landets bursdag, men egentlig er det jo grunnlovens bursdag.

Det er i dag 209 år siden Grunnloven ble signert på Eidsvoll, noe som ifølge Støre gjør den til en av verdens eldste grunnlover.

Støre påpeker at Grunnloven sikrer at det ikke er mulig å få et totalt, autoritært styre i Norge.

Han spør også om det er noen land i verden som har en så fantastisk tradisjon som barnetogene.

Statsministeren retter en spesiell takk til politiet, til alle ansatte og alle frivillige krefter som gjør 17. mai til en stor, trygg, inkluderende dag.

– God 17. mai og gratulerer med dagen til alle, avslutter Støre.

