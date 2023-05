Mener flatfyll i bybildet ødelegger barnas dag

– Jeg synes det har gått for langt de siste par årene med flatfyll i bybildet fra frokosttider, hovedsakelig på dagtid. Det synes jeg er å dra det for langt på «barnas dag».

Dette sa bareier Pål Markussen til Nordlys i begynnelsen av mai. Han uttalte seg da i forbindelse med hans valg om å stenge barene han eier i Tromsø - Bastard og Misfit bar - på årets 17.mai. Dette valget tok han like etter nasjonaldagen var over i fjor.

– Det er ikke alle som takler champagnefrokosten like godt, og i fjor var det allerede forholdsvis tidlig på dagen ganske mange mennesker som vi vurderte at vi ikke kunne servere og som vi måtte be om å forlate stedet. Det ble en del styr, men ingen ubehagelige opplevelser. Men etter vi stengte, stod vi bare der og tenkte at dette nesten ikke er noe vits, sier Markussen til Vårt Land.

Etter Nordlys-saken har det kommet liknende nyhetssaker om både bareiere og foreldre som reagerer på ukultur knyttet til fyll på nasjonaldagen. Nå viser også en ny undersøkelse fra Respons Analyse at 46 prosent av nordmenn synes alkohol har fått en for stor plass på nasjonaldagen. Undersøkelsen ble utført på oppdrag av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Markussen sier til Vårt Land at han ikke gidder og «bidra til noe mer» [fyll] på nasjonaldagen:

– Men vi lever ikke i en illusjon: At vi holder stengt vil ikke løse noen verdens ting. Vi tok et valg for oss. Vi tror ikke at vi påvirker noe, men avgjørelsen vår har fått mye oppmerksomhet, så kanskje det er et tema som engasjerer mye.

EGET VALG: – Dette var som sagt et valg vi gjorde for våres del. Vi er ikke en stor plass, og har ikke mange ansatte, og ønsker ikke å være noen pekefinger eller moralpoliti, sier Pål Markussen. (Privat)

Større problem i byene

I den ovennevnte undersøkelsen svarer 58 prosent i storbyene at det er blitt vanlig å se mye alkohol i gatene på nasjonaldagen, mens kun 27 prosent på bygda svarer det samme.

Bergens Tidende skrev nylig om at det i Bergen by i år vil være flere politi i gatene enn tidligere. Det skjer ettersom fjoråret viste en økning i beruselse og bråk, og fordi det i år er både helligdag og skolefri 18. mai.

Det er ikke alle som takler champagnefrokosten like godt — Pål Markussen, bareier

I Tromsø by er det blitt vanlig å se mye alkohol i gatene tidlig på nasjonaldagen, ifølge Markussen. Hans to barer ligger i sørenden av Tromsø sentrum.

– Tror du en økende fyllekultur tidlig på dagen i byene gjør at familier trekker unger vekk fra sentrum?

– Det tør jeg ikke å uttale meg om. Men jeg vil tro at det er ganske mange som legger merke til at det er mange som er veldig berusa i sentrum så tidlig på dagen. Jeg vet ikke med andre foreldre, men jeg har ikke holdt min datter unna sentrum på 17. mai på dagtid.

[ – Ikke la barnas dag bli de voksnes champagnefest ]

Mener det ødelegger barnas dag

Markussen har tidligere uttalt at han mener at for mange drikker seg for fulle for tidlig på nasjonaldagen, og at det ødelegger for «barnas dag».

– Det er 364 andre dager man kan drikke seg full på dagtid på hvis man ønsker det. Men jeg vet ikke. Det kan være at jeg har tenkt dette fordi min datter skal konfirmeres i bunad i år. Den kosta nok, for å si det sånn. Men det var et eller annet med å se folk ligge rundt og rulle i bunad om morgenen. Vi synes det ble for mye bare. Man kan jo prøve å unngå å drikke før togene, sier Markussen.

– Er det et hykleri du reagerer på, egentlig? Nasjonalromantiske tanker knyttet til bunadstradisjonen som plutselig knuses når du ser overberusede mennesker rulle rundt i folkedrakta?

– Det er et eller annet med å være drita full i bunad, det er kanskje det. For meg personlig har 17. mai alltid vært barnas dag. Da tenker jeg at man skal kjøpe pølse, is og brus i sentrum. Russen kan være full, mens resten kan vente til klokka fem. Har du behov for å drikke fra klokka syv om morgenen, kan du holde deg hjemme. Det er min personlige mening.