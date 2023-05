Erdogan sier han er klar for en ny valgomgang i Tyrkia

– Vi vet ennå ikke om valget vil være over etter denne første runden, men hvis folket tar oss inn i en valgomgang nummer to, skal vi respektere det, sa Erdogan i en tale natt til mandag.

Han la til at hans allianse har fått flertall i valget på ny nasjonalforsamling.

Valgkommisjonen i Tyrkia har imidlertid ennå ikke kunngjort resultater fra søndagens presidentvalg og valg på ny nasjonalforsamling.

– Selv om de endelige resultatene ikke er på plass ennå, ligger vi langt foran. Vi vet ennå ikke de endelige offisielle resultatene, og vi venter fortsatt på at folkets vilje skal komme til syne. Mens vi venter på resultatene, har jeg besluttet å holde den tradisjonelle balkongtalen på forhånd, sa Erdogan fra balkongen i partiet AKs hovedkvarter natt til mandag.

Erdogan har tidligere holdt balkongtaler fra samme sted etter hvert valg der han har blitt erklært vinner.

Erdogan-utfordrer sier han vil akseptere ny valgomgang

Den tyrkiske opposisjonens presidentkandidat Kemal Kilicdaroglu sier at han vil akseptere en valgomgang nummer to hvis ingen vinner kåres etter søndagens valg.

I en tale natt til mandag, omgitt av ledere fra andre partier som støtter Kilicdaroglus allianse, sa han at han kommer til å akseptere en valgomgang nummer to 28. mai, og at han da kommer til å vinne mot sittende president Recep Tayyip Erdogan.

I talen sa Kilicdaroglu (74) at Erdogan (69) ikke har klart å oppnå resultatet han ønsket seg i søndagens valg.

Ingen av de to har klart å oppnå 50 prosent i presidentvalget søndag, ifølge foreløpige resultater fra valgkommisjonen natt til mandag.

Da 91,93 prosent valgurnene var telt opp, ledet Erdogan med 49,49 prosent, mens Kilicdaroglu hadde 44,49 prosent, ifølge en uttalelse fra kommisjonen ved 2-tiden natt til mandag norsk tid.

Tredje presidentkandidat har ikke valgt side ennå

Den tredje kandidaten i det tyrkiske presidentvalget, Sinan Ogan, sier at han om noen dager skal kunngjøre om han gir sin støtte til Erdogan eller Kilicdaroglu.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu og nyhetsbyrået Anka ser ultranasjonalisten Sinan Ogan fra ytre høyre-partiet MHP ut til å ha sikret seg rundt 5 prosent av stemmene i søndagens presidentvalg.

Hvis det blir offisielt bekreftet at verken Erdogan eller Kilicdaroglu får de nødvendige 50 prosentene i søndagens valg og det blir kunngjort ny valgomgang, vil kampen stå nettopp mellom disse to. Ogan kan da ikke bli med i den avgjørende valgrunden, men hans anbefaling til sine velgere kan bli avgjørende for utfallet, melder BBC.

– Jeg skal snakke med lederne i alliansen min, jeg skal gå ut og be velgerne mine i de kommende dagene. Og deretter skal vi bestemme oss og gjøre vår plikt innen de neste 14 dagene, sa Ogan natt til mandag.