«Forebygging og bekjempelse av transnasjonal undertrykking er – slik vi oppfatter det – ikke høyt prioritert. Særlig justissektoren og i noen grad Utenriksdepartementet later til å ha et handlingsrom som i dag ikke blir utnyttet», skriver konsulentfirmaet Proba samfunnsanalyse i en fersk rapport.

På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har Proba kartlagt omfanget av det de kaller transnasjonal undertrykking.

Eller: Økonomisk, ideologisk, eller religiøst press og kontroll mot diasporagrupper, utført av opprinnelseslandets myndigheter eller personer som opptrer på deres vegne.

Hjemlandet finner dem i Norge

I Norge bor det mange minoritetsgrupper. De har kommet som flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Flere av disse diasporagruppene får ikke være i fred for hjemlandenes myndigheter.

I en rapport Proba laget for departementet i 2020 forteller de at fem diasporagrupper er særlig utsatte:

Eritreere

Etiopiere

Tsjetsjenere

Tyrkere

Uigurer. De kommer fra Kina.

Problemet må tas mer alvorlig

«Det er ikke tvil om at diaspora i Norge blir utsatt for alvorlige former for transnasjonal undertrykking – det mest graverende er trolig ulike former for voldsbruk og trusler mot familie i opprinnelseslandet,» skriver Proba i den ferske rapporten.

Jens Plathe er prosjektleder for rapporten Proba har laget for AID:

– Det kan synes som om norske myndigheters reaksjon og respons på transnasjonal undertrykking per i dag bærer noe preg av at man ikke har fortolket problemet på en måte som i tilstrekkelig grad reflekterer hvor alvorlig problemet er, sier han til Vårt Land.

UNDERTRYKKER: Eritrea – som styres av president Isaias Afwerki – er blant landene som undertrykker borgere som har flyktet og bosatt seg i utlandet.

Overvåker flyktninger i Norge

Rapporten lister opp sju typer transnasjonal undertrykking:

Vold og andre anslag mot personers fysiske sikkerhet

Trusler

Trakassering og diskreditering

Infiltrasjon

Innskrenking av eller betingede konsulære tjeneste

Overvåking

Svekking og misbruk av internasjonale rammeverk

Peker på to departement

Rapporten, som nå behandles av arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen (Ap), sier at norske myndigheter ikke har gjort eller gjør nok.

Proba gir Persen og regjeringen råd om hva som bør gjøres:

«Minoritetsgruppers særlige vern er etter vårt syn ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt i straffeloven og annet lovverk.»

Derfor: «Det bør vurderes å etablere en systematisk registrering av anmeldelser av transnasjonal undertrykking.»

To departement og en etat pekes på når Proba ber myndighetene ta transnasjonal undertrykking mer på alvor – politiet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Transnasjonal undertrykking

Økonomisk, ideologisk, eller religiøst press og kontroll mot diasporagrupper, utført av opprinnelseslandets myndigheter eller personer som opptrer på deres vegne.

Pressekonferanse om krigen i Ukraina ANSVAR: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (t.v.) har fått en kritisk rapport fra Proba, der det særlig pekes på ansvaret justissektoren ved justisminister Emilie Enger Mehl har. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

PST: Opposisjonelle er utsatte mål

Probas ferske rapport støttes av Nasjonal trusselvurdering 2023 fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Her melder PST at flyktninger og dissidenter som bedriver opposisjonsaktivitet er særlig utsatte mål:

Flere stater kartlegger arrangementer, møter og foreninger for eksilmiljøer i Norge.

Man gjør bruk av offisielle representasjoner i Norge, tilreisende etterretningsoffiserer, organiserte kriminelle eller personer som rapporterer fra diasporamiljøer.

Diasporagrupper utsettes for alt fra overvåkning av sosiale medier til datainnbrudd.

Informasjon brukes til å true en person eller spionasje mot nettverk.

Enkelte stater er villige til å ta stor risiko for å tie i hjel politiske motstandere som oppholder seg i utlandet. Flere vil bli utsatt for trusler og trakasserende adferd, enten fysisk eller digitalt.

Dissidenter kan også bli presset til å returnere til sine hjemland, for eksempel ved at gjenværende familiemedlemmer i opprinnelseslandet blir truet eller fengslet.

De siste årene har vi sett eksempler på at dissidenter og opposisjonelle har blitt drept eller vært utsatt for drapsforsøk i flere europeiske land.

Eritreere i Norge er utsatte

En gruppe som er særlig utsatt, er eritreiske flyktninger i Norge. Vårt Land har i flere artikler vist hvordan eritreere som har opphold i Norge som flyktninger blir utsatt for omfattende press og kontroll, fra hjemlandet, eller fra andre eritreere som også har fått opphold i Norge.

Det handler om innkreving av toprosentskatten fra eritreere i Norge som blir sendt Eritrea, utestengelse fra sosiale forum som foreninger og menigheter, rapportering av kritikk av regimet i Eritrea og hatefull tale.