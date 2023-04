– Misnøye med regjeringen om strømpriser og inflasjon gir gode tider for de små protestpartiene. Noen av dem har et potensial til å ta bra med velgere som før stemte Frp, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Fredag åpnet Frps landsmøte på Gardermoen. Det skal ruste partiet til høstens lokalvalg. Men i bakgrunnen sniker en ny trussel seg frem:

To minipartier rapper nå stadig flere av Frps velgere fra forrige valg, viser Vårt Lands sjekk av galluptall.

De små konkurrentene som jakter i Frps utmark, stiller i sum rekordmange valglister ved kommunevalget i høst.

Plutselig er det en nykommer som jafser stort hos Frp

Industri- og Næringspartiet (INP), Norgesdemokratene, Liberalistene og Konservativt (tidligere Partiet De Kristne) har på ulikt vis saker på menyen som ligger tett opp mot Frps politikk.

Norstats siste stortingsmåling for Vårt Land og Dagbladet kan leses som et varsko for Listhaugs parti: Hele 50.000 av Frps velgere fra 2021 ville heller stemt Industri- og Næringspartiet (INP) om det var valg nå.

Slike beregninger av velgerbevegelser er ikke statistisk sikre, men viser like fullt en tendens. Nettotapet til den gamle konkurrenten Høyre var til sammenligning på «bare» 17.000. Frp fikk en lav oppslutning på under ti prosent på denne målingen.

Det er ikke bare Vårt Lands måling som gir de små gode tall. Hos Nettavisen, TV2 og VG har de to største, INP og Norgesdemokratene, i april oppslutning fra over én prosent av velgerne.

SJEKKER GRASROTA: Sylvi Listhaug kjørte før siste stortingsvalg rundt i en valgbobil. Lokalt kan partiet møte flere konkurrerende småpartier, som øker antallet valglister. (Erlend Berge)

Valgforsker: Frps protestrolle er svekket – åpner for andre

– Frp har alltid vært et protestparti, i opposisjon til de etablerte. Men rollen er svekket etter at partiet satt i regjering og var en del av den eliten de kritiserte. Dette åpner opp for at andre kan konkurrere på denne banen, forklarer valgforsker Bergh.

Industri- og Næringspartiet byr i motsetning til Frps andre mini-konkurrenter på en politikkmiks som ikke nødvendigvis klassifiserer dette som et parti til høyre for Listhaugs parti. Selv regner INP seg som sentrumsorientert. Men partiet står opp mot de etablerte partiene. Blant annet vil det skrote elektrifisering av sokkelen og EØS-avtalen.

Strømmen av velgere fra Frp til INP er dessuten økende: I desember var det anslagsvis 13.000 som foretrakk det nye, lille partiet. I desember rundt 9.000.

---

Frps store mønstring

Frp startet landsmøtet fredag ettermiddag. På programmet sto tale fra partileder Sylvi Listhaug og etterfølgende politisk debatt.

Lørdag har partiet satt av mye tid til å drøfte kjernekraft.

Søndag velges ventelig Hans Andreas Limi til ny nestleder etter Ketil Solvik-Olsen.

---

Var en plagsom Frp-konkurrent forrige gang

Også nasjonalkonservative Norgesdemokratene (tidligere Demokratene) er i posisjon til å utfordre Frp fremover. I april ville 13.000 Frp-velgere heller puttet dette anti-globale høyrepartiets stemmeseddel i urnen.

Demokratene ble i sin tid stiftet av Frp-avhopper Vidar Kleppe og ledes nå av Geir Ugland Jacobsen. Sistnevnte ble ekskludert fra Oslo Frp i 2020, der han hadde vært fylkesleder.

— Valgforsker Johannes Bergh

Også før forrige stortingsvalg fremsto Demokratene som en plagsom konkurrent for Frp, med høye galluptall og i fri protestdressur. Undersøkelsen av stortingsvalget i 2021, som Johannes Berg leder, viser at «Andre» partier da hentet syv prosent av Frps velgere. Valgdagen fikk Demokratene 1,1 prosent.

LIBERALISTISK MORO: LIberalistene gir velgerne et partiprogram enda mer liberalistisk enn Frp. Her driver partiet valgkamp i Sandnes i 2021. (Per Anders Hoel)

Minipartier ypper til konkurranse – øker antall kommunelister

En nøkkel til vekst for minipartier er å sikre velgerne en liste å stemme på. Foran høstens valg styrker alle Frps mini-konkurrenter stillingen.

Ifølge tall TV2 har hentet inn stiller INP lister i hele 103 kommuner. Partiet fantes ikke før forrige lokalvalg. Det gjorde derimot de små på høyre kant:

Norgesdemokratene byr ifølge TV2-oversikten på 39 kommunelister – 28 flere enn sist.

Liberalistene – som favner Per Sandberg og enkelte andre avhoppere fra Frp – opplyser til Vårt Land at partiet har sikret 52 kommunevalgslister. Det er 13 flere enn sist. Partiet har lister i alle fylkene.

KONSERVATIVT: Partiet De Kristne skiftet i fjor navn til Konservativt og stiller flere valglister enn før. Her er aktivister på plass under Arendalsuka. (Erlend Berge)

Kristenparti med nytt navn «arvet» representanter fra Frp

Også det som før var Partiet De Kristne – nå Konservativt – øker: 64 lister – ti flere enn sist. I tre norske kommuner har representanter opprinnelig innvalgt for Frp, meldt overgang til Konservativt.

– At de små partiene øker antall lister gjør foran dette valget gjør Frps utfordring større. Og nettopp ved lokalvalg har de små lettere for å gjøre gjennombrudd. Når man velger et mindre, konkurrerende parti kan en stemme oppleves mindre bortkastet enn ved et stortingsvalg, sier valgforsker Bergh.