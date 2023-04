SV reagerer på at privatskole tilbyr elever 5.000 kroner for å skaffe nye elever

Det bekrefter rektor ved skolen, Knut Åge Haugen, overfor Fædrelandsvennen.

– Dersom en elev klarer å verve en ny elev til høsten, så får den 5.000 kroner i et gavekort, sier han til avisen.

Bakgrunnen for tiltaket er at skolen mottar statsstøtte basert på antall elever. Praksisen startet forrige uke, og ble formidlet muntlig til elevene.

Rektoren bekrefter at de har mottatt reaksjoner på tiltaket, men vil ikke kommentere dette ytterligere. Han vil heller ikke si om reaksjonene har vært positive eller negative.

Agder fylkeskommune styrer inntaket til de videregående skolene i fylket, og utdanningsdirektør Arly Hauge sier at dette er en sak som de ikke har noen styringsrett over.

– Men dette er en helt ny problemstilling vi er stilt overfor. Vi jobber alle parter med å markedsføre våre tilbud overfor ungdom for å få dem til å velge riktig. Vi ville ikke ha gjort dette.

Rektor Haugen erkjenner at dette er en måte for skolen å skaffe inntekter på.

– Vi kan få nye elever og sikrer at eleven som verver blir på skolen. Noen reklamerer på Facebook og betaler for det, eller deltar på messer. En annen måte er å gi eleven en påskjønnelse for å reklamere for oss.

Så langt har skolen ikke fått bekreftet at noen nye elever er rekruttert.

SV reagerer

– Dette er ugreit, mener utdanningspolitisk talsperson i SV.

– Den slags kommersiell tankegang har vi ikke plass til i den norske skolen. Hvis privatskoler får inntrykk av at dette er innafor kan de utkonkurrere den offentlige fellesskolen gjennom slike reklamekampanjer som ikke den offentlige skolen kan gjøre selv, sier utdanningspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård.

– Jeg forventer at kunnskapsministeren slår ned på dette, legger han til.