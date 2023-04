Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har konkludert i KrFs tradisjonelle fremstøt hvert fjerde år – og viser knapt nåde. Forslaget om å få livsvern inn i Grunnlovens paragraf 93 får nærmest så begrenset oppmerksomhet som mulig fra de andre partiene i en fersk innstilling.

– Komiteen mener at det hverken er behov for eller ønskelig å utvide paragraf 93 som foreslått. Komiteen anbefaler derfor at forslaget ikke bifalles, heter det i den korte begrunnelsen.

Mandag 15. mai skal KrF-forslaget behandles i stortingssalen. Det kan igjen bli til et oppgjør om KrFs abortsyn.

SV-beskyldning: På nivå med «Pro Life-bevegelsen i USA»

For sist et slikt KrF-forslag ble debattert, falt det harde ord fra enkeltpartier. Mens andre – også i borgerlig leir – møtte frem med taushet.

Det var våren 2019. Da kom SV med beskyldninger om at KrF legger opp til «et totalforbud mot abort i Norge» og at partiet var på nivå med «Pro Life-bevegelsen i USA».

KrF fikk den gang ikke et eneste støtteinnlegg fra noen borgerlig enkeltrepresentant – slik partiet tidligere har fått fra politikere som var enige i sak.

I FORSVAR: Hans Fredrik Grøvan var den som for fire år siden fikk pepper for KrFs grunnlovsforslag om vern av liv. Nå er han ute av politikken - her med partileder Olaug Bollestad på valgvaken i 2021. (Naina Helén Jåma/NTB)

Vil sende et signal – men er blitt møtt med bråk

Forslaget som behandles i midten av mai ble fremsatt av Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Sigbjørn Toskedal, Steinar Reiten og Torill Selsvold Nyborg i forrige stortingsperiode. Da hadde KrF fortsatt en rommelig stortingsgruppe.

Den medisinske utvikling har ført til en situasjon hvor mennesker i større grad enn tidligere kan velge mellom liv og død. — Fra KrFs grunnlovsforslag

De fem fulgte opp det som har vært en tradisjon for partiet: I hver stortingsperiode sørge for at det blir stemt over et grunnlovsforslag om livsvern. Partiet har ønsket å sende samfunnet et verdisignal. Men i debattene har det ofte endt med bråk og polariserte oppgjør.

– Hensikten med en grunnlovsbestemmelse er å understreke at den grunnleggende respekt for liv og menneskeverd fortsatt skal prege vårt samfunn, heter det i KrF-forslaget.

---

Omstridt tradisjon

KrF ønsker at Grunnloven skal få en tilleggsbestemmelse om vern av liv i paragraf 93.

Partiet vil ha inn en formuleringen «Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død».

Da KrF startet tradisjonen med å fremme et vern av liv-forslag fikk partiet i sin tid støtte fra enkeltrepresentanter i Sp og Høyre.

---

KrF: Ikke bare abort – handler også om dødshjelp

Selv om KrF er blitt angrepet for å stramme inn abortrettigheter bakveien, har partiet selv ønsket å løfte andre sider ved vern av liv enn bare spørsmålet om svangerskapsavbrudd. For partiet handler det vel så mye om faren for innføring av aktiv dødshjelp og nye bioteknologiske utfordringer.

– Den medisinske utvikling har ført til en situasjon hvor mennesker i større grad enn tidligere kan velge mellom liv og død. Vi står overfor nye problemstillinger både ved livets begynnelse og avslutning og trenger en sterkere bevisstgjøring av de etiske vurderinger i disse sammenhenger, heter det i KrFs begrunnelse for forslaget.

Hvordan formuleringen «vern av liv» skal ha effekt i praktisk lovarbeid, må ifølge partiet selv «avklares i forbindelse med lovgivningsarbeidet på de enkelte felter».

Enslig svale i forsvar – erkjente at KrF ønsket annen abortlov

Under debatten for fire år siden var daværende parlamentarisk leder for partiet – Hans Fredrik Grøvan – en helt enslig svale for KrF i stortingssalen. Han måtte stå opp mot tøffe anklager, også fra Ap-representanter.

Han sa at han «forsto» og hadde «respekt» for at partier hadde andre syn, men repliserte:

– Det er ingen hemmelighet at KrF ønsker en annen abortlov enn dagens. Hva endringer vil føre til, vil vi komme tilbake til, sa Grøvan i debatten.