BP kuttet eget oljekutt. Nå vil tunge eiere stemme imot gjenvalg på Helge Lund

Et «grønt opprør» er ventet under generalforsamlingen til oljeselskapet British Petroleum torsdag, skriver avisen The Guardian.

Tidligere i år tok BP ned sine klimaambisjoner. Nå skriver The Guardian at det ligger an til at tre pensjonsfond vil stemme imot gjenvalg av Helge Lund som styreleder. Lund er tidligere konsernsjef i Statoil og har vært styreleder for BP siden januar 2019.

STYRELEDER: Helge Lund er styreleder i British Petroleum (BP). (Berit Roald/NTB)

I 2020 gikk BP ut med et mål om netto null utslipp i 2050. BPs nyutnevnte administrerende direktør Bernard Looney sa at BP var nødt til å endre seg. Looney så for seg at BP skulle investere mer i lavkarbonvirksomheter, og mindre i olje og gass.

Helge Lund uttalte at styret støttet Bernard og hans nye lederteams ambisjoner og la til: «Å ha mål om netto null er ikke bare det riktige for BP, det er det riktige for våre aksjonærer og for samfunnet mer bredt».

En del av planen mot netto null innen 2050 var å kutte produksjonen av olje og gass med 40 prosent innen 2030.

Men i februar ble dette målet tatt ned til 25 prosent, etter at BP rapporterte om den største profitten i selskapets 114-årige historie, på grunn av skyhøye priser på olje og gass.

Tre tunge eiere

Kampanjeorganisasjonen Follow This har fremmet et forslag til generalforsamlingen om å holde fast på strategien om netto null innen 2030 og sørge for at selskapet holder seg i tråd med målene satt i Paris-avtalen. Ifølge tenketanken Carbon Tracker må to tredeler av reservene av olje, gass og kull bli liggende ubrukt for å nå målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Blant aksjonærene som vil støtte forslaget fra Follow This, er pensjonsfondet Nest (The National Employment Savings Trust) som forvalter pensjonene til 11 millioner briter.

Fondets leder for ansvarlig forvaltning, Diandra Soobiah, sier til The Guardian, at Nest er alvorlig bekymret for selskapets framtidige suksess hvis BP forlater det opprinnelige sporet om netto null.

Også fondene Universities Superannuation Scheme og Border to Coast, har sagt at de vil stemme for resolusjonen fra Follow This.

Follow This har fremmet lignende forslag blant annet på generalforsamling i oljeselskapet Shell.

OLJESELSKAPENES ANSVAR: – Vi vet at oljeselskapene har sittet med kunnskapen i mange tiår om hvilke konsevenser det de driver med har, sier Gina Gylver, leder for Natur og ungdom.

Sitter på mye ansvar

Leder for Natur og Ungdom, Gina Gylver, mener det er avgjørende at Helge Lund og resten av BP-toppene begynner å lytte både til forskningen og klimakrav fra egne aksjonærer, og sørger for å ha en konkret handlingsplan i tråd med Paris-avtalen.

– Da må de skrinlegge nye olje- og gassprosjekter, investere massivt i grønn industri og slutte å svikte klimaløftene straks oljeprisen stiger. Dette gjelder ikke bare BP, men også alle andre oljeselskap, sier Gylver.

Hun er spent på å se debatten, og interessant at så store aktører som de tre nevnte pensjonsfondene stiller så tydelige krav til BP.

– Verdens oljeselskap tjener seg søkkrike på å øke produksjonen av olje og gass, samtidig som kloden bokstavelig talt står i brann. I tiår etter tiår har de visst om konsekvensene av en stadig akselererende klimakrise, og nå har vi syv år igjen på å halvere globale utslipp.

– Hvor mye ansvar må oljeselskapene ta når politikere ønsker inntektene og energien?

– Jeg tenker at selskapene sitter på enormt mye ansvar. Vi vet at de har sittet med kunnskapen i mange tiår om hvilke konsekvenser det de driver med har. Med den største profitten i selskapets historie, har BP de finansielle musklene. Politikerne handler for tregt og har også begrenset med virkemidler. Derfor må dette være et samarbeid der oljeselskapene må være med og sette ambisiøse mål. De må innse at dette kommer til å ha konsekvenser for deres virksomhet og bidra til å bygge opp ny grønn industri i rekordfart, sier Gylver.

