En av «verdens 100 mest innflytelsesrike personer» ber Norge ta grep

– Ingen kan være i tvil om behovet for økt global klimafinansiering. Ingen kan heller være i tvil om at Norge er ett av de landene, eller kanskje det landet i verden som er best rustet til å ta initiativ for å få andre med seg, sier Vidar Helgesen.

Han har ledet ekspertutvalget som seks norske humanitære organisasjoner ba om å tenke utenfor boksen og komme opp med forslag som kan skape politisk innovasjon i en tid da klimakrisen roper på løsninger, penger og rettferdighet.

Utvalget utfordrer Norge til å ta initiativ til en global koalisjon for å utløse mer private investeringer gjennom en ordning for grønne garantier.

– Skal du investere i et solanlegg i Sør-Afrika er kapitalkostnaden fire ganger høyere enn om du gjør det i Norge, med samme teknologi. Det skyldes politisk risiko, valutarisiko, det man kan kalle ukjenthetsrisiko, sier Helgesen.

Imens produserer Sør-Afrika kull. Afrika har rundt 60 prosent av verdens potensial for solenergi, men investeringene har gått ned, skriver utvalget.

Utvalget foreslår også flere andre tiltak, og blant annet mer kapital til Klimainvesteringsfondet og inn i utviklingsbanker.

LEDET EKSPERTUTVALG: Vidar Helgesen er tidligere klima- og miljøminister (H) og nå direktør i Nobelstiftelsen. (Guro Asdøl Midtmageli)

Helgesen hadde invitert klimaforskeren Johan Rockström for å tegne opp den vitenskapelige rammen. Svenske Rockström ble av Time Magazine nylig kåret til «en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer». Han er direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Rockström viser til at 2022 var et rekordår for hva klimaendringer påførte av skader og dermed økonomiske kostnader.

– Den totale regningen globalt er anslått til 330 milliarder dollar. Det omfatter alle brannene, hetebølgene, innvirkningen på helse, landbrukssektoren, økonomisk skade og menneskelig lidelse verden over.

[ Sokneprest ble fratatt presterettighetene etter overgrepssak. Nå skal saken for retten ]

RAPPORT: Mandag presenterte Vidar Helgesen rapporten som et ekspertutvalg har laget på oppdrag for Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Caritas, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. (Guro Asdøl Midtmageli)

Emiratene og Norge

Krigen i Ukraina har gitt Norge ekstra inntekter fra olje og gass. Samtidig som Norge holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av oljepenger, har Norge ifølge utvalget et ekstra handlingsrom på 38 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023, etter at den ekstra hjelpepakken til Ukraina er regnet inn.

Helgesen peker også på et land som De forente arabiske emirater også har hatt ekstraordinære olje- og gassinntekter.

– De er presidentskap for klimatoppmøtet i år. De bør ønske verden velkommen ved å ha noe å legge på bordet. Så hvis Norge går foran, inviterer andre land med seg, har vi tro på at dette virkelig kan lande, sier Helgesen.

Spania, sommeren 2022

Da rapporten Hvis ikke Norge, hvem? ble lansert mandag, viste Helgesen fram et bilde av et landskap med tørr, sprukken jord. Han sa at bildet kunne vært fra 1985. Da han var engasjert i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner som det året hadde NRKs TV-aksjon.

– Det største temaet var tørken i Etiopia, og vi ble vant til bilder som dette. Men dette er Spania sommeren 2022. Denne og andre klimakatastrofer er virkelig dyre. Bare tapene i landbrukssektoren i Spania er anslått til ti milliarder euro dette ene året, sier Helgesen.

[ Fersk kommunevalgsmåling: Støre kan slippe ny valgsmell. Ap på samme høyde som sist ]

ANERKJENT FORSKER: Johan Rockström er direktør ved Potsdam Institute for Climate Impact Research. (Guro Asdøl Midtmageli)

Vippepunkter

Følgene vi nå ser ved en global temperaturøkning på 1,2 grader, er fortsatt håndterbare, ifølge svenske Johan Rockström. Det som er verre, mener han er at verden ikke ser ut til å klare å begrense økningen til 1,5 grader, som er målet satt i Paris-avtalen.

Rockström understreker at 1,5 grader ikke er et hvilket som helst tall eller et resultat av kompromisser. Det er en fysisk grense.

– Mer forskning viser at vi når grenser for tilpasning til klimaendringer. Punktet for en potensiell sosial kollaps der ikke engang penger kan ta oss ut av situasjonen, er i vitenskapen satt til 1,5 grader.

For seks måneder siden publiserte Rockström og kolleger den første kvantifiserte syntesen om vippepunkter over hele planeten. Fem av de store biofysiske systemene som regulerer hele klimasystemet på kloden, vil sannsynligvis krysse vippepunktene ved 1,5 grader. Det vil ha massive virkninger for hundrevis av millioner menneskers livsvilkår, ifølge Rockström.

– Vi har mindre enn 100 måneder på oss for å klare en trygg landing for menneskeheten på jorda. Dette er den paradoksale situasjonen, sier Rockström.

For på den ene siden begynner det nå å skje mye positivt. I modne markeder kan fornybar energi konkurrere uten subsidier. For Norge som er et land med den høyeste ratingen for kredittverdighet, AAA, kan det å investere fornybart være en pengemaskin.

– Det fungerer bare ikke for de store, framvoksende økonomiene, som vil avgjøre utfallet i framtida. Dette ligger i hendene til India, Indonesia, Nigeria, Brasil, Kina, Sør-Afrika - de store, framvoksende økonomiene.

– Derfor er klimafinans så viktig. Europa er på dette feltet dessverre den eneste verdensledende økonomien vi har. Det er i denne konteksten at Norge spiller en så viktig rolle.

[ Klimapanelet summerer: Endringene slår hardere. Valgene vi gjør blir bare viktigere ]

Oppnåelig

Utvalget viser til at framvoksende økonomier og utviklingsland utenom Kina trenger rundt 2.400 milliarder dollar per år til utslippsreduksjoner, klimatilpasning, tap og skade. Av dette kan utviklingsland finansiere litt over halvparten, mens 1.000 dollar må komme som finansiering fra rike land. Anslagene ble laget på oppdrag for klimatoppmøtene COP26 i Glasgow og COP27 i Sharm el-Sheikh.

Utvalget understreker at beløpet 1.000 milliarder dollar er overkommelig. Det tilsvarer formuen sammenlagt til verdens åtte rikeste personer. Under Covid-pandemien var verdens helsebudsjetter ni ganger høyere.

Johan Rockström nevner at Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt nylig la fram tall som viste at investeringene i våpen verden i fjor var på 2.240 milliarder dollar.

– Det viser at dette er en størrelsesorden som er mulig. Da er det et spørsmål om lederskap. Jeg deler Vidars vurdering av at det internasjonale miljøet er klare for et norsk lederskap i dette.

---

Ekspertutvalget

Dette er noen av utvalgets anbefalinger til Norge:

Ta initiativ til et globalt initiativ for grønne garantier.

Være pådriver for å styrke de multilaterale utviklingsbankenes klima- og utviklingsinnsats og tilføre ekstra midler.

Opprette NBIM Fornybar: Utrede hvordan Oljefondet kan investere mer i virksomheter med klar positiv klimaeffekt i et eget mandat. NBIM står for Norges Bank Investment Management - som forvalter Oljefondet.

Mer kapitaltilførsel til Klimainvesteringsfondet.

Ta initiativ til felleseuropeiske løsninger for finansiering av globale klimatiltak, ettersom arbeidet med globale finansieringsmekanismer tar lang tid.

Norge bør være villig til å øke sine bidrag til fondene under FNs klimakonvensjon, på betingelse av at fondene viser seg kostnadseffektive i å nå sine respektive formål om utslippskutt, tilpasning og kompensasjon for tap og skade.

---

GENERALSEKRETÆR: Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. (Guro Asdøl Midtmageli)

Ønsket nye tanker

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN) forteller at KN sammen med fem andre humanitære organisasjoner så behovet for å få noen toppeksperter til å komme medn noen forslag litt utenfor boksen.

– Vi ser i vårt daglige arbeid hvordan klimaendringene rammer de som har bidratt minst til det. Vi ser at det går for treigt med tiltakene for å møte klimakrisen og gjøre opp for klimaregningen, og at man tenker for tradisjonelt.

– Du har vært politiker selv. Hvordan ser du på muligheten for å få til dette politisk sett?

– Hvis jeg hadde sittet på den politiske siden nå, ville jeg vært takknemlig for alle kreative forslag til å møte denne utfordringen.