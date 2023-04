KrFs nye stjerne: – Uenigheter kan vinne nye til partiet

– Jeg ønsker å gjøre mitt for å åpne opp KrF. Jeg er glad i å bryte meninger og det skal det være rom for i partiet, sier Ida Lindtveit Røse.

Vårt Land treffer KrFs nyvalgte nestleder på partiets landsmøtet i Hamar lørdag ettermiddag. Få timer i forveien vant hun thrilleren mot utfordreren Jorunn Gleditsch Lossius med større margin enn ventet

Mens 56 stemte for Lossius fra Agder, fikk Røse fra Viken hele 98 stemmer i et nestledervalg med undertoner av abortkamp.

Forhåpningene er store om at Røse skal gjenreise Østlands-KrF og gjøre partiet relevant for yngre velgere.

I dette intervjuet kommer den nye nestlederen med signaler om:

Valg av regjeringsløsning – spørsmålet har i nyere tid ridd KrF som en mare.

Betente verdispørsmål – og KrFs abortformulering.

Hvordan hun vil inkludere dem som frykter et for verdiliberalt KrF.

– Ikke noe annet ønske enn å bytte ut Støre-regjeringen

Olaug Bollestad sa nylig i et intervju med Vårt Land at hun ikke ville utelukke et Ap-samarbeid. Til Dagbladet er heller ikke Røse avvisende.

– Det viktigste er å få gjennomslag for vår politikk. Da kan man egentlig ikke utelukke noe, forklarer hun.

Men Røse ser heller en helt annen vei:

– Slik regjeringen opptrer nå, så står den ganske langt fra KrFs politikk på en rekke felt. Jeg har ikke noe annet ønske enn å bytte den ut.

For Røse er det «veldig tydelig» hvilke partier KrF bør i regjering med:

– Det er ikke Ap og Sp, men våre gamle regjeringspartnere Venstre og Høyre, sier hun.

– Kan du regjere med Frp?

– Frp har flyttet seg, så jeg tenker ikke at det er naturlig.

Om «liberal-stempel» og fordelen med en god krangel

Utfordreren Jorunn Gleditsch Lossius samlet mer enn en tredel av landsmøtet bak seg. Mange av dem fryktet KrF ikke skulle stå fast ved sin mer verdikonservative linje i betente verdispørsmål.

– Hvordan vil du inkludere dem?

– Jeg skal være nestleder for hele partiet og ønsker stor takhøyde for ulike meninger og debatter. Jeg er ikke redd for det – jeg tror det snarere vil styrke oss fremover.

At uenighetene som brynes blir til presseoppslag, trenger ikke være noen ulempe. Tvert imot åpner det for at flere kan kjenne seg igjen i KrF og ikke må godta alt for å gå inn i partiet.

Og ikke minst: Det kan bidra til å bredde ut partiet, slik også Olaug Bollestad ønsker.

– Det viser at man kan være i KrF med hele seg. Ingen er enig i alt som står i KrFs program, men vi er enige om det fundamentale, sier Røse

– Så det skal være lov å krangle litt mer?

– Ja.

Roser konkurrenten Lossius: – Vil bety mye for KrF fremover

Utfordreren Lossius tapte ikke bare kampen om nestledervervet. Fylkeslederen i Agder tapte også kampvotering om plass i KrFs sentralstyre.

– Jeg er helt sikker på at Jorunn kommer til å bety mye for partiet fremover, sier Røse om det.

Hun kjenner seg trygg på at hun vil samarbeide godt med Lossius fremover.

RØSES BEDRIFTER: Ida Lindtveit Røse brukte talertiden sin på KrFs landsmøtet til å snakke om familieeide bedrifter og næringspolitikk. (Guro Asdøl Midtmageli)

Forsiktig med å peke ut «sin» nye kurs

Ida Lindtveit Røse ønsker «et tydelig, raust og bredt KrF». Men hun er forsiktig med å peke ut mer enn vedtatte satsingssaker når Vårt Land spør hvordan hun vil bidra til fornyelse.

Som sentralstyremedlem har hun dessuten vært med på å blinke ut saksfelt som familie, helse, eldre og næringspolitikk.

– Men er det noe du som ny nestleder mener KrF bør snakke mer eller mindre om?

– Disse tre sakene er noe av kjernen i KrFs politikk – og når inn i aktuelle problemstillinger i folks liv. Men poenget er også at vi skal være nær folk: De skal kjenne at KrF forstår dem, problemene deres, og har løsningen på dem.

KrF regnes av kommentatorer som et «utgiftsparti». Som KrFU-leder kritiserte Lindtveit partiets pengebruk.

– Må KrF på økonomisk avrusning?

– KrF har vist at vi tar ansvar og har realistiske alternative statsbudsjett, svarer Røse.

VALGKAMP: Kanskje var det noen smakebiter av KrFs kommende valgkamp som sto utstilt på landsmøtehotellet i Hamar. Nestleder Ida Lindtveit Røse er forsiktig med mene sterkt om hva KrF bør gjøre annerledes for å snu krisemålingene for partiet. (Guro Asdøl Midtmageli)

---

Storsamling i KrF

KrF avholdt landsmøte på Hamar i helgen. Partiet valgte ny nestleder - Ida Lindtveit Røse - og nye medlemmer til sentralstyret.

En rekke vedtak ble fattet: Mot finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstads vilje, vedtok partiet å fjerne formueskatt på arbeidende kapital.

KrF vil ha en permisjonsordning for foreldre som er i sorg etter å ha mistet et barn. Partiet vil utvide politiets verktøykasse mot narko-kriminalitet.

---

Dette sier Røse om abort: – Kampen står mot utvidelse

Etter nestledervalget sa enkelte verdikonservative røster i KrF til Aftenposten at de frykter valget av Røse kan bane vei for å frede dagens abortlov i neste partiprogram.

Veien kan ligge åpen for det hvis Stortinget vedtar en utvidelse av abortgrensen før KrFs landsmøte i 2025, hevdet blant annet Ragnhild Aadland Høen fra Oslo.

Forrige valgkamp ble KrF presset om hvordan KrFs programpunkt om abort egentlig skal forstås.

– Trengs det en klargjøring, Røse?

– Det er opp til partiet. Jeg forholder meg til programmet og skal være tydelig på det. Men kampen står nå om å redusere aborttall og mot utvidelse av loven. Der er KrF samlet.

SKEPTISK NESTLEDER: Ida Lindtveit Røse ønsker ikke å utforske mer moderate måter å innføre en tredje, juridisk kjønnskategori. (Guro Asdøl Midtmageli)

Et tredje kjønn? Det sier hun nei til

Også spørsmålet om en tredje juridisk kjønnskategori kan havne på Stortingets dagsorden snart. KrF sier nei, men det finnes mer moderate løsninger for å anerkjenne menneskene det gjelder.

– Er du åpen for å gi dem en enkelt X i passet?

– Nei. Skal vi endre politikk her, må vi gjøre det i en programbehandling.

– Er du opptatt av tematikken?

– Det jeg er opptatt av er at alle mennesker, uavhengig av hvem de er og valgene de tar, skal oppleve støtte og bli sett, fremfor trakassering og vonde opplevelser. Vi skal jobbe for systemer som ivaretar alle.

SER TIL SVERIGE: Ida Lindtveit Røse inspireres av hvordan svenske Kristdemokraternas berømte partileder, Ebba Busch, tar tøffe konfrontasjoner i TV-debatter. (Guro Asdøl Midtmageli)

Inspirert av Ebba Busch med tøff tone på TV

I KrFs yngre rekker har lederen av det svenske søsterpartiet – Ebba Busch – en høy stjerne.

Også Røse er imponert. Busch er langt mer blå enn norske KrF – og en hardtslående debattant.

– Hun har løftet Kristdemokraterna og der kan vil lære mye av Ebba. Men Sverige har en annen politisk situasjon. Derfor kan vi ikke hente inspirasjon fra alt.

Busch har en tøff tone i TV-debatter og viker ikke når det stormer.

– Inspirerer dette?

– Ja, det er viktig å få frem politiske forskjeller. Også vi må vi bidra til det, så det blir tydelig for velgerne hvorfor man skal stemme på oss.

---

Ida Lindtveit Røse (30)

Gruppelederen i fylkestinget i Viken anses som blå i pengepolitikken.

Som KrFU-leder støttet Røse dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12.

Som statsrådsvikar for Kjell Ingolf Ropstad markerte hun seg med større åpenhet for Pride-feiring enn sjefen sin.

---

Vil hun bli KrF-leder?

– Vil du bli leder av KrF?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Nå er jeg valgt som nestleder og håper at Olaug skal lede KrF i mange år. Vi har ingen lederdiskusjon i KrF.