Ramsalt mot kontantstøttekutt: – Fikk kaffen i halsen

– Jeg fikk kaffe på rommet i dag. Jeg holdt på å få kaffen i halsen da jeg åpnet avisa, sa Bollestad til KrF-delegatene på Hamar.

VG kom da med nyheten som regjeringen hadde signalisert i Hurdalsplattformen: Kutte ned på kontantstøtten og levere en ventestøtte for de som ikke har barnehageplass. Men Ap og Sp går nå grundigere til verks:

De fjerner kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder. Heretter vil småbarnsforeldre kun ha rett til kontantstøtte i sju måneder, mot 11 i dag. Det betyr at kun foreldre med barn mellom 13 og 19 måneder har rett til kontantstøtte.

TALE-OPPGJØR: Olaug Bollestad på vei til talerstolen på landsmøtet i Hamar. (Guro Asdøl Midtmageli)

«Stoler regjeringen virkelig så lite på folk?»

– Jeg er så dypt skuffet at jeg nesten ikke har ord. Ikke på vegne av meg selv, men av alle småbarnsfamiliene. Stoler regjeringen ikke det grann på at folk klarer å ta gode valg for sin egen hverdag? spurte Bollestad forsamlingen.

Hun mener regjeringen nå fratar foreldre muligheten til å bestemme om de ønsker å være litt lengre hjemme med barna sine «uten at det ødelegger økonomien helt».

– Det sjokkerer meg at det går an å være så i utakt med det familiene selv ønsker. Jeg skjønner ikke hva regjeringen er redd for, sa hun og fortsatte:

– Foreldre snakker om tidsklemma som ligger som en klam hånd over småbarnslivet og dette er altså svaret fra regjeringen. Hvis vi ønsker at folk skal få barn må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, er kontantstøttene er en slik ordning.

Storsamling for KrF

KrF holder landsmøte på Hamar i helgen.

Tradisjonen tro ble møtet åpnet med partilederens tale - og etterfølgende debatt.

Landsmøtet med 160 delegater skal blant annet velge ny nestleder: Ida Lindtveit Røse er foreslått av valgkomiteen, men Jorunn Gleditsch Lossius har meldt seg på i kampen om vervet.

Ber Støre sparke Kjerkol. Dunket til mot helseministeren

Bollestad har i de siste talene til partiets landsstyre ristet i regjeringens helsepolitikk. Og helseminister Ingvil Kjerkol spesielt.

I landsmøtehallen på Hamar var KrF-ledere krassere enn på lenge.

– Jonas Gahr Støre, jeg vil komme med et råd til deg: Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil – og en helseminister som kan styre sektoren med stødig hånd, sa Bollestad.

Overfor forsamlingen tegnet hun en bilde av en helseminister som kutter i helsevesenet, ikke gir rom nok for ideelle og som lar ideologiske «skylapper» svekke omsorgen.

GI SPARKEN: KrF-leder Olaug Bollestad ga i talen råd til Jonas Gahr Støre om å avsette helseministeren. (Guro Asdøl Midtmageli)

Kom med et ideologisk stikk

KrF-lederen serverte sin egen revy over Kjerkols meritter: Først stramt statsbudsjett, så ekstra-kompensasjon på 2,5 milliarder og dernest en beskjed om å prioritere hardere.

– Sykehusene rakk så vidt å komme i gang med å finne kuttene før Kjerkol i en pressemelding varslet at det kom mer penger i revidert budsjett, sa Bollestad.

Kuttene fra Kjerkol ga overskrifter. Spesielt de som ga innstramminger i fødetilbudet i Oslo. Bollestad serverte et ideologisk stikk til Kjerkol:

– Hun har fått til noe: På grunn av kraftige kutt til fødselsomsorgen for kvinner på Østlandet, har det nå blitt opprettet et privat fødetilbud som skal erstatte det du tidligere kunne få av staten.