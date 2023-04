Annenhvert år siden 2011 har kretsen rundt avisa Norge Idag arrangert den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium. Bjarte Ystebø har sittet i førersetet til nå, men etter at han trakk seg som assisterende redaktør i Norge Idag i kjølvannet av striden i fjor, blir det også endringer i konferansen.

I år skal det avholdes to konferanser under samme navn. Ystebøs utgave av Oslo Symposium avholdes i august, mens Norge Idag under ledelse av sjefredaktør Finn Jarle Sæle skal avholde sitt Oslo Symposium nå til helga.

– Vi er veldig fornøyd med talerlista. Det er mange samfunnsengasjerte kristenledere, politikere og professorer med, sier sideordnet sjefredaktør i Norge Idag, Trine Overå Hansen, til Vårt Land.

NORGE IDAG: Trine Overå Hansen er sideordnet sjefredaktør i Norge Idag, ved siden av Finn Jarle Sæle. (Privat)

Tidligere har organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) vært medarrangør. I år har IKAJ gått videre med Ystebøs symposium, mens Sæle-fløyen har fått med seg Den Frie Evangeliske Forsamling Oslo som medarrangør.

– Vi syntes det var leit hvis ikke det ble noe av, sier pastor Frank Søgaard til Vårt Land.

Han forteller at han har samarbeidet med Norge Idag om programmet.

– Vi er opptatt av at talerne skal dekke temaer som er aktuelle i dagens samfunn. Selv skal jeg tale under bolken «Kirkedød eller vekkelse?» sier han.

Nytt innslag: Barnevernskritikk

Hansen trekker selv frem barnevern som et nytt tema, representert ved barnevernskritiker Einar C. Salvesen. Hun viser til at filmen «Mrs. Chatterjee VS Norway» gjør det aktuelt.

Filmen, som skal være basert på en sann historie, fremstiller det norske barnevernet som motivert av profitt, og hevder at de tok barna fra en indisk familie på grunn av kulturelle forskjeller. Norske myndigheter har avvist fremstillingen som fiktiv.

Salvesen er psykologspesialist. I 2015 frontet han oppropet «Bekymringsmelding om barnevernet». Han mener at barnevernet er preget av inkompetanse, og at de har for lav terskel for å ta barn fra foreldrene. Til Vårt Land uttrykker han frustrasjon over å ikke bli hørt av myndighetene.

DEBATTEN: Einar C. Salvesen deltok på Debatten på NRK i 2016 etter internasjonale protester mot norsk barnevern. (Skjermbilde fra NRK Debatten)

– Det er mange krefter innenfor det statlige systemet som kjemper imot at dette skal tas tak i, sier han.

Salvesen har flere ganger gjestet Jan-Aage Torps «Hovedstaden med pastor Torp» på TV Visjon Norge.

– Torp har gjort en kjempejobb, og han har vært viktig for å koble de kristne opp til meg, sier Salvesen.

– Jeg har vært med på en samling i Polen før med kristne ledere, og hatt samtaler med norske ledere der, forklarer han videre om koblingen til det kristne landskapet.

Salvesen har også gjestet barnevernsmotstander Rune Fardals Familiekanalen. Fardal ble tidligere i år siktet av politiet for å ha eksponert sensitive opplysninger om mindreårige barn på kanalen.

Om Fardal har Salvesen dette å si:

– Fardals syn på barnevernet er i tråd med med mitt syn. Hva han ellers har gjort, har ikke jeg noe med.

Oslo symposium 2021 SYMPOSIUM: Ektefellene Anita Apelthun Sæle og Finn Jarle Sæle står på stand for Norge Idag på Oslo symposium 2021. (Erlend Berge)

Document.no og abortmotstand

Et annet nytt innslag under helgas symposium er redaktør Hans Rustad fra nettavisa Document.no, som profilerer seg med innvandringsmotstand.

– Vi representerer begge meninger som kanskje ikke kommer så mye til orde i den offentlige debatten. En del av det de står for, er ting en del kristne vil kjenne seg igjen i, forklarer Hansen om invitasjonen.

Ifølge nettsidene deres skal Document.no snakke om medier, desinformasjon og falske nyheter.

På programmet står også Ludvig Nessa, som gjorde seg kjent på 80-tallet med dramatiske aksjoner mot abort. Han ble avskjediget fra prestestillingen i Den norske kirke, og har i nyere tid markert seg med motstand mot islam og homofilt samliv.

– Han har aldri vært invitert før. «Ja til livet» har alltid vært viktig del av symposiet, og så har vi ikke hatt ham som har stått mest på for dette, sier Hansen.

– Mistillitskultur

– Det høres ut som at de har gått lenger i retning fra kulturkamp til en generell mistillit mot statlige instanser og hovedstrømsinstitusjoner, sier førsteamanuensis Lars Laird Iversen ved MF vitenskapelig høyskole når Vårt Land spør hvilken retning de nye innslagene peker i.

Lars Laird Iversen FORSKER: Lars Laird Iversen mener symposiet går et skritt lenger i retning av en mistillitskultur. (Erlend Berge)

– Mens de tidligere var mer opptatt av innvandring, kristendom og norskhet, høres det ut som de har gått bredere ut i en mistillitskultur.

Selv om barnevern ikke har stått på plakaten før, er ikke Iversen overrasket. Han peker på at det ligger en felles tanke til grunn for flere temaer Oslo Symposium har vært opptatt av, nemlig tanken om at myndighetene lyver til folk.

– Da er ikke veien til barnevernsmotstand så lang. Barnevernsmotstand har ofte vært koblet til det kristne høyre i Øst-Europa, sier han.

---

Sæle-fløyens Oslo Symposium

Talerlista har flere gjengangere fra Norge Idags nærmeste krets og tidligere symposier: den kontroversielle pinsepastoren Jan-Aage Torp, Jan Hanvold, kjent fra NRK Brennpunkts «Pengepredikanten», og Frp-leder Sylvi Listhaug, som har vært sentral fra starten, ifølge Hansen.

Også Israel-innslag er på plass, ved blant andre Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein og Hananya Naftali, rådgiver til statsminister Benjamin Netanyahu.

Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Bore skal også delta.

---

Bollestad og Selbekk takket nei

Ledelsen i KrF har vært fast innslag på Oslo Symposium før. I 2019 ble Knut Arild Hareide buet på da han tok til orde for å ta avstand fra Donald Trump. Kjell-Ingolf Ropstad ble møtt med stående applaus samme år.

KrF-leder Olaug Bollestad skal på Ystebøs symposium i august, men ingen fra ledelsen skal på Sæles til helga. Både Hansen og KrF forklarer at KrFs landsmøte kolliderer med symposiet.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk skal også på Ystebøs arrangement, men ikke Sæles. I kjølvannet av Norge Idag-konflikten har Norge Idag publisert harde utspill mot Dagens dekning.

Til Vårt Land sier Selbekk at han ble invitert, og gjerne ville takket ja, men hadde lovet seg bort til Filadelfiakirken i Oslos mediekonferanse Melt.

Oslo symposium 2021 SYMPOSIUM: Bjarte Ystebø har vært i førersetet som arrangør av Oslo Symposium, og planlegger sitt eget symposium i august. (Erlend Berge)

– Oppfatter dem som konkurrenter

Daglig leder Øivind Benestad i MorFarBarn skal også på Ystebøs, men ikke Sæles, arrangement. Benestad forklarer at han ble spurt av Ystebø først, og takket ja til å stille. Han har også blitt invitert til Sæles symposium, forteller han.

MORFARBARN: Øivind Benestad ser de to symposiene som konkurrenter, og har bare takket ja til Ystebøs. (Julie Horpestad)

– Jeg sa nei takk av praktiske og andre grunner, sier han.

– Jeg synes det er litt unaturlig å delta på begge, for jeg oppfatter dem som konkurrenter, legger han til.

Benestad understreker at han ikke er del i konflikten som har utspilt seg i Norge Idag.

---

Oslo Symposium

Politisk og kristenkonservativ konferanse arrangert hvert valgår siden 2011.

Tidligere symposier er arrangert av organisasjonen Kristenfolket, avisa Norge Idag og organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

Tidligere assisterende redaktør i Norge Idag, Bjarte Ystebø, ledet arbeidet med konferansen.

Etter splittelsen i Norge Idag planlegger de to fløyene nå hver sin konferanse. Begge gjør krav på navnet Oslo Symposium.

Sæle-fløyens symposium skjer i helga 21.-23. april.

Ystebø-fløyens symposium er planlagt 18.-19. august.

---

