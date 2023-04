Om få uker vil Jonas Gahr Støre klappes inn til nye år som partileder i et kriserammet Arbeiderparti.

Men hvem skal overta partiledervervet når Støre en dag går av? Om det hersker det apati og rådvillhet i folket og blant Aps velgere, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Vårt Land:

Halvparten av de 121 Ap-velgerne som er spurt, svarer «vet ikke».

Blant Ap-velgere som har en mening, er det dødt løp mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik, som nevnes av henholdsvis 25.9 og 25,7 prosent hver.

I hælene på de to følger Trond Giske, som nevnes av 19 prosent.

Tallgrunnlaget i Norstats måling er for lite til å si noe statistisk sikkert om forskjell i oppslutning for Brenna, Tajik og Giske blant Aps velgere.

Mangler åpenbar tronarving i Ap

Likevel gir tallene en pekepinn om Ap-velgernes preferanser, vedgår Mads Motrøen, som Norstats ansvarlige for undersøkelsen.

For eksempel om fraværet av en klar «arving» til vervet som partileder, slik Jens Stoltenberg var det i sin tid.

– Ja, det kan du si ut fra tallene. Mange svarer «vet ikke» og få har en preferanse, men det er heller ingen klar retning i svarene blant de som har en mening, svarer Motrøen.

Han tar et forbehold om at ny partileder nok ikke er fremst i pannebrasken hos Aps velgere for tiden – selv om det er knyttet spenning til resten av plassene i ledelsen før landsmøtet i mai.

Det er dessuten uvisst om «vet ikke»-andelen er unormal eller ei, siden for eksempel Høyres velgere ikke er spurt om Erna Solbergs etterfølger, påpeker Motrøen.

– Men det er definitivt en valid hypotese, sier han om fraværet av en tronarving i Ap.

NY LEDER?: 25,9 prosent av Aps velgere kan se for seg Tonje Brenna som framtidig leder av partiet. (Erlend Berge)

Overrasket over dødt løp mellom Brenna og Tajik

Også hvor jevnt det er mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik, blant Aps velgere og i befolkningen, overrasker ved målingen, synes Mads Motrøen.

Selv om kunnskapsminister Brenna har et tyngre verv enn stortingsrepresentant Tajik, så har sistnevnte vært et mye mer kjent navn over tid. Og i gallupens verden er navnegjenkjenning viktig.

– Jeg ville trodd Tonje Brenna ennå ikke var helt der oppe og et så kjent navn for velgerne. Men det har jo vært stadig flere nyhetssaker om henne, sier Motrøen.

Giskes oppslutning verdt å merke seg

Blant alle som er spurt i Vårt Lands undersøkelse, ikke bare Ap-velgere, peker en ørliten større andel på Trond Giske enn hver av de to kvinnelige Ap-toppene.

Det er verdt å merke seg at eks-nestleder Giske blir nevnt av såpass stor andel i Ap og befolkningen forøvrig, synes Mads Motrøen i Norstat.

– Absolutt. Og det er en ekstra sikring at vi har stilt spørsmålet helt åpent uten svaralternativer.

– Når de trekker fram et navn så mener de det kanskje sterkt og oppriktig da?

– Ja.

NY LEDER?: 25,7 prosent av Aps velgere kan se for seg Hadia Tajik som framtidig leder av partiet. (Guro Asdøl Midtmageli)

Langt ned til andre Ap-navn

Kontrasten er stor i undersøkelsen mellom trioen Brenna, Tajik og Giske og resten av feltet i Ap.

Næringsminister Jan Christian Vestre har blitt nevnt i det pågående nestleder-racet inn mot Ap-landsmøtet i begynnelsen av mai. Men det er bare fem prosent av de Ap-velgerne som har gjort seg opp en mening som nevner ham.

Det er samme oppslutning som Oslo-byråd Raymond Johansen får, selv om han har vært nevnt som en mulig Ap-leder fra tid til annen.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran nevnes kun av ytterst få og havner derfor i «andre»-kategorien sammen med navn som Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen og lokale Ap-profiler.

Årsmøte i Nidaros sosialdemokratisk forum NY LEDER?: Trond Giske på årsmøtet i lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum på Folkets hus tidligere i år. Troen på Giske som Ap-leder er størst i Midt- og Nord-Norge. (Joakim Halvorsen/NTB)

Tegn i tallene: Ap er regionalt splittet om Giske

Norstats undersøkelse for Vårt Land og Dagbladet byr også på andre interessante tall om Trond Giske, som i dag leder Nidaros Sosialdemokratiske Forum – Ap største lokallag.

Svarene kan tyde på at Ap er regionalt splittet om hvor viktig Giske er for partiet. Blant alle norske velgere – altså ikke bare Ap sine – har Giske sine bastioner i Midt- og Nord-Norge. I Oslo er det derimot lite kjærlighet å spore.

Utenom hovedstaden er ikke Giskes tall så verst sammenlignet med Hadia Tajik og Tonje Brenna sine. I befolkningen som helhet skiller han seg ut ved at soleklart større andel menn enn kvinner sier han bør bli Aps neste partileder.

Giske nevnes dessuten av klart størst andel av Frp-velgerne i undersøkelsen: 20 prosent av dem (inkludert de som svarer «vet ikke») mener Giske bør etterfølge Støre.

Hadia Tajik populær blant KrF sine velgere

– Jeg tror de mener det når de svarer at Trond Giske bør bli partileder i Ap, at de ikke svarer strategisk, men liker ham, sier Mads Motrøen om det.

Mellom de to Ap-kvinnene er den geografiske forskjellen ikke så stor. Tajik står fem prosentpoeng sterkere enn Brenna både på Sørlandet (inkludert Telemark og Vestfold) – men også, noe overraskende, i Trøndelag.

Hadia Tajik er på sin side favoritten til klart størst andel av KrF og SV sine velgere. Tonje Brenna nevnes på sin side av klart flest av Venstres velgere.