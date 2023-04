Denne saken kan gjøre KrF stort igjen, mener Mímir Kristjánsson

– Jeg er bekymret for at man med nyliberalismen har fått en ekstrem individualisme med lite fellesskapsverdier, regler, normer og tradisjoner. Det er litt «gjør hva du vil», og så skal man aldri skamme seg. Der har venstresida og kristne felles sak, fordi vi er interessert i å tøyle denne utviklingen, sa Mímir Kristjánsson da han besøkte Vårt Lands politiske podkast «Kammerset» denne uken.

Etterlyser mer tolerant venstreside

Kristjánsson mener Norge trenger en venstreside som er tolerant overfor religiøse.

– Det har vi ikke alltid hatt. Det innebærer for eksempel at det ikke er noen grunn til at venstresida skal kutte i tilskudd eller ødelegge for Evangeliesenteret som driver et veldig viktig tilbud overfor Oslos fattige. Det samme gjelder for Frelsesarmeen, sier Rødt-politikeren.

Standpunkter som alle kristne hadde for 20 år siden, er plutselig tilnærmet ulovlige å ha i kirken i dag. — Mímir Kristjánsson, Rødt

Han bekymrer seg også for det han beskriver som en aggressiv ateisme, der man prøver å drive «alt som handler om tro bort fra det offentlige rom».

– Det synes jeg er problematisk. Den respekten man har kritisert kirken for å mangle overfor annerledes tenkende, må man nå gi til kirken og kristne.

PODKAST: Rødt-politiker Mímir Kristjánsson er ukens gjest i Vårt Lands politiske podkast Kammerset, sammen med Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Bore og kommentator Emil André Erstad. (Elise Kruse)

Kristne blir tvunget til å gå fremst

Krístjánsson har også undret seg over det han mener er urimelige krav stilt til Den norske kirke og norske kristne.

– Det kreves at kristne ikke bare skal henge med i samfunnsutviklingen, men at de skal gå i aller første rekke. Standpunkter som alle kristne hadde for 20 år siden, er plutselig tilnærmet ulovlige å ha i kirken i dag. Det er ikke slik at jeg er enig i standpunktene, men det kan jo fortsatt finnes folk som har annerledes syn på likekjønnet ekteskap uten at det betyr at de må få sparken. Det er en grøft vi muligens beveger oss inn i.

Hvis jeg hadde vært KrF-leder, ville jeg gått til frontalangrep på skjerm i skolen og blitt et verdiparti for folk som mener familie er viktigere enn penger. Så hadde jeg prøvd å utforske å gå inn for sekstimersdag for barnefamilier eller lignende. — Mímir Kristjánsson, Rødt

Gir råd til KrF

I episoden får Rødt-politikeren spørsmål fra Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore og kommentator Emil André Erstad om blant annet våpenhjelp til Ukraina, Rødt-landsmøtet til helgen, venstresidens livssynspolitikk og hvilket råd han har til KrF.

– Da jeg ble medlem var Rødt utelukkende et parti for spesielt interesserte. Vi har satset knallhardt på å nå ut til nye grupper.

– Hva kan KrF – som nå er der Rødt var – lære av Rødts vekst? spør Vårt Lands kommentator Emil André Erstad.

– Noe vi har til felles er at man må lage politikk og retorikk for de som ennå ikke er med i partiet. Jeg syns KrF sliter med å få hold på store saker som angår mange velgere. En del av hovedsakene til KrF angår de som stemmer KrF fra før. Hvis jeg hadde vært KrF-leder, ville jeg gått til frontalangrep på skjerm i skolen og blitt et verdiparti for folk som mener familie er viktigere enn penger. Så hadde jeg prøvd å utforske å gå inn for sekstimersdag for barnefamilier eller lignende.

---

«Kammerset»

Vårt Lands politiske podkast som kommer ut hver uke i aktuelle podkastapper.

Ledes av kommentator Emil André Erstad, politisk redaktør Berit Aalborg og nyhetsredaktør Lars Inge Staveland.

Har ofte med en aktuell gjest fra norsk politikk, for å gå inn i kulissene om hva som egentlig skjer.

---