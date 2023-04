Omstridt kristen skole må trolig avvikle driften

Skolen med tolv elever har over lengre tid søkt etter ny rektor og lærere. De har derimot ikke lyktes i ansettelsesprosessen, melder Dagen. Dette har fått styret til å beslutte at om ikke de får ansatte på plass om kort tid må driften avvikles neste skoleår.

– Slik som situasjonen er nå, kan vi ikke drive skolen, sier styreleder Per Ola Hovd til Dagen, men understreker at han håper skolen kan starte opp igjen på et seinere tidspunkt.

Skolen ligger i Mosvik i Trøndelag.

Skylder på medieoppslag

Skolen har fått mye omtale i aviser den siste tiden som følge av synspunkt rundt homofili og synd.

«Homofili er ifølge Bibelen synd, og det lærer vi elevene», er blant uttalelsene konstituert rektor, Bjørn Valde, ga i et intervju med Dagbladet i midten av oktober.

Hovd forklarer overfor Dagen at han frykter medieoppslagene kan ha gjort det vanskeligere for skolen å tiltrekke seg lærere.

– Mediene styrer mye av det som skjer. Det settes fokus på negative ting, og det har selvfølgelig en innvirkning, sier Hovd.

Tilsynsrapport: Skolen bryter loven

Ved utgangen av 2022 åpnet Utdanningsdirektoratet (Udir) tilsyn med Innherred kristne skole. Dette skjedde i etterkant av flere av medieoppslagene om skolen.

I mars i år kom det fram i den ferdigskrevne tilsynsrapporten at skolen brøt loven på fire punkter.

Styreleder Per Ola Hovd avviser at tilsynsrapporten er skyld i at skolen trolig må avvikle driften.

– Tilsynet var greit nok. Vi hadde for dårlig dokumentasjon på det vi har gjennomført i timene, sier han til Dagen.

