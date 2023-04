Trumps disippel forbereder seg på å utfordre sin gamle mentor

DENVER, USA: Han ville aldri blitt noe uten Donald Trump. Men nå ser det ut til at guvernøren i delstaten Florida gjør et forsøk på å feie sin gamle læremester av banen og gå etter det øverste kontoret i landet.

Politisk kan guvernør Ron DeSantis være vanskelig å skille fra Trump. Men DeSantis har noe Trump ikke har.

Han har disiplin.

Det sier førsteamanuensis Aubrey Jewett, som leder Institutt for politikk, sikkerhet og internasjonale studier ved Florida Central University. Han beskriver den 44 år gamle guvernøren som «trumpisme uten Trump».

– Folk liker ham fordi han politisk ligner Trump, og han har den samme aggressive lederstilen. Han går til angrep. Men han er mer fokusert, og han har ikke personlige skandaler.

Mange av DeSantis’ støttespillere ser alt de likte ved Trump – men uten Trumps store feil, forklarer Jewett.

Rockestjerne hos republikanerne

Ron DeSantis har ennå ikke sagt offentlig at han vil prøve å bli det republikanske partiets presidentkandidat i 2024. Men siden han under korona-pandemien gikk offentlig ut mot nedstengninger og krav om ansiktsmasker og vaksiner, har han vært litt av en rockestjerne på høyresiden i det republikanske partiet.

Stjernestatusen hans har bare vokst siden han tok opp kampen mot woke-kulturen, som har skapt het debatt rundt identitetspolitikk, og som retter oppmerksomheten mot sosial og rasemessig urettferdighet. Mange hvite, evangelikale kristne betrakter woke- og LHBT-samfunnets liberale tolkning av kjønnsidentitet som et direkte angrep på sine verdier og den amerikanske kjernefamilien.

Election 2024 Trump DeSantis KONKURRENTER? President Donald Trump snakker med Ron DeSantis i 2019. Nå kan Florida-guvernøren bli konkurrent til Trump i konkurransen om å bli Republikanernes presidentkandidat. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Advokat, soldat og politiker

DeSantis kommer fra en arbeiderklassefamilie med italienske røtter, men har gjort en klassereise og har studert historie og juss ved eliteuniversitetene Yale og Harvard.

Siden den gang har han som marineoffiser vært utplassert som juridisk rådgiver i fangeleiren Guantánamo og ved en eliteenhet i Irak.

Ifølge Aubrey Jewett gjorde ikke DeSantis mye vesen av seg da han ble valgt inn i Representantenes hus i 2012. Han la verken vekt på bygge allianser eller å skaffe seg detaljert sakskunnskap. Men med tiden gjorde han seg bemerket, blant annet ved å samle partiets høyre fløy i gruppen «freedom caucus».

Han sto lojalt bak Trump med forsvarstaler på Fox News og til og med en video der han lot sine små barn bygge en modell av Trumps lovede grensemur mot Mexico.

---

Ron De Santis

5. februar 2024 vil Iowa-republikanerne være de første til å avgi stemme i primærvalget som skal finne partiets kandidat til presidentvalget i november 2024.

Avisen Des Moines Register har spurt registrerte republikanere om deres syn på mulige kandidater:

Veldig positivt: Donald Trump 44 prosent, Ron DeSantis 42, Mike Pence 17, Nikki Haley 16.

Svært negativt: Mike Pence 9 prosent, Donald Trump 8, Ron DeSantis 3, Nikki Haley 2.

---

Ikke alt han sier er sant

I 2018 belønnet Trump DeSantis’ lojalitet ved å gi ham en formell støtteerklæring foran guvernørvalget i Florida. Med Trumps støtte vant DeSantis deretter guvernørvalget med en margin på bare 0,04 prosentpoeng. I fjor hadde han sementert sin stilling og ble gjenvalgt med hele 20 prosentpoengen margin på utfordreren.

– Det startet under pandemien. Og så begynte han å ta like stramme posisjoner på andre områder. Han begynte å fremstille ting som om de var fakta, selv om de ikke nødvendigvis var sanne. Han snudde på ting og fikk det til å høres ut som sunn fornuft, og det har vært en vinnende strategi for ham, sier Aubrey Jewett.

Ifølge ham elsker mange republikanere Florida-guvernøren fordi han ikke bare snakker. Han handler også.

DeSantis Pennsylvania DEMONSTRANTER: De er ikke mange, men høylytte i sin kritikk av Ron DeSantis. (Mark Pynes | pennlive.com/AP)

Stoppwoke

Det var for eksempel DeSantis som kom på ideen om å betale for å fly illegale immigranter fra Texas til feriedestinasjonen Martha’s Vineyard i Massachusetts. Stedet som regnes som høyborg for demokratiske toppolitikerne og velstående amerikanere.

Som lovgiver har han stått bak «stopp woke»-loven, som forbyr utdanningsinstitusjoner og bedrifter å undervise i alt som kan få noen til å føle seg skyldig eller ukomfortabel på grunn av sin egen rase, hudfarge, kjønn eller nasjonalitet.

Et annet DeSantis-initiativ har blitt kjent som «ikke si homo-loven» Den forbyr lærere i grunnskolen å undervise eller snakke med elevene om kjønnsidentitet og seksuell legning.

Florida Legislature Disney MISFORNØYELSE: Disney og Ron DeSantis har kommet på kant med hverandre etter at Disney kritiserte guvernøren for hans «Ikke si homo»-vedtak («Don’t Say Gay»). (Ted Shaffrey/AP)

Krøll på tråden med Disney

En tredje lov retter seg direkte mot Disney-konsernet, en stor lokal arbeidsgiver og et selskap som tidligere har støttet guvernøren. Men forholdet har surnet, delvis fordi Disney World har stengt en attraksjon som av noen ble sett på som rasistisk, og dels fordi Disney-sjefen Bob Chapek har uttalt seg mot «ikke si homo-loven».

Det har ført til at DeSantis har fjernet flere av privilegiene Disney har nytt på sin enorme eiendom siden 1960-tallet. Ifølge radiostasjonen NPR kommenterte guvernøren lovendringen ved å konstatere at «det er en ny sheriff i byen, og nå handler det om ansvarlighet».

Han har også lempet på våpenlovene og strammet inn abortlovene.

Den slags faller i god jord hos sentrale republikanske velgere som Tiffany Justice, som er grunnleggeren av organisasjonen Moms for Liberty.

Han er en forkjemper for foreldres rettigheter. — Tiffany Justice, Moms for Liberty

– Han er en forkjemper for foreldres rettigheter. Han lytter, og han tar pengene fra alle prosjekt som, ved å fokusere på mangfold, likeverd og inkludering, senker profesjonalitetsnivået. Det er helt sprøtt at folk nå snakker om kjønnsidentitet i skolen. Det er falsk vitenskap, og guvernør DeSantis har tydelig sagt at det er latterlig, sier Tiffany Justice.

– Oppfører seg som en voksen

Mange tidligere Trump-velgere er også begeistret over ideen om å kunne stemme på en ny, yngre og mer disiplinert versjon av den tidligere presidenten.

– Jeg liker at han oppfører seg som en voksen, ikke som et barn. Trump har hatt rett i mange ting, men polariseringen hans har stått for har vært ødeleggende. DeSantis er mindre tilbøyelig til å si barnslige ting som setter sinnene i kok, sa den 58 år gamle narkotika- og alkoholrådgiveren David Marlon til Washington Post forrige uke da DeSantis besøkte Las Vegas, Nevada.

Floridas guvernør var i Nevada, slik han har vært i Iowa og snart er ventet i New Hampshire og South Carolina – som nyslått forfatter. For noen uker siden ga han ut boken The Courage to Be Free – Florida’s Blueprint for America’s Rebuilding (Motet til å være fri – Floridas oppskrift for å gjenoppbygge Amerika. Det ser ut som at tanken bak hans første stopp på bokturneen nettopp går til noen av delstatene som alltid er først på kalenderen når partiene skal velge sine presidentkandidater.

Og selv om DeSantis ikke er forventet å kunngjøre sitt kandidatur før etter at Floridas lovgivnings-sesong er over i mai, gir meningsmålingene ham allerede god vind i seilene. Trump er fortsatt først på alle meningsmålinger. Men DeSantis er rett bak.

Election 2024 DeSantis Trump SLAGORD: Klistremerker for Trump og DeSantis til salgs. Flere republikanere håper Florida-guvernøren tar opp kampen mot Trump for å bli republikanerne3s presidentkandidat. (Jill Colvin/AP)

– Leter etter alternativ til Trump

Professor i politikk, Seth Masket fra Denver University, har forsøkt å kvalitetsteste tallene med en undersøkelse blant fylkesledere i det republikanske partiet over hele landet.

Masken fester seg spesielt ved at 51 prosent av fylkeslederne sier at de absolutt ikke vil se Trump som en presidentkandidat. Bare 9 prosent sier det samme om DeSantis.

Trump ser mer sårbar ut enn han har gjort på noe tidspunkt i sin politiske karriere. — Seth Masket, professor

– Det er helt klart en stor gruppe i partiet som leter etter et alternativ til Trump. Og det er overraskende mange som har samlet seg bak DeSantis nå. Trump ser mer sårbar ut enn han har gjort på noe tidspunkt i sin politiske karriere. Og så får vi se om DeSantis er i stand til å utnytte det, sier Seth Masket.

– Vi unnskylder oss ikke

Da DeSantis holdt sin årlige tale om delstatens tilstand 7. mars, antydet han at det er mer i vente – for Florida, og kanskje for USA:

– Ved å samarbeide har vi møtt store utfordringer, og vi har ledet nasjonen i flere store saker. Vi unnskylder oss ikke, og vi klager ikke. Vi leverer bare resultater (...). Følg kompasset. Vi står fast. Vi holder kursen. Vi gir oss ikke. Og jeg kan love deg én ting: Vi har bare så vidt begynt.