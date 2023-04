Ortodoks prest settes i husarrest i Kyiv

Metropolitt Pavel er abbed i klosteret som er en av de viktigste ortodokse helligdommene i Ukraina. Han avviser anklagene og har motsatt seg en tidligere ordre om å forlate klosteret.

I et rettsmøte lørdag sa metropolitten at påstandene om at han støtter Russlands invasjon er politisk motivert.

– Jeg har vært på aggresjonens side. Dette er mitt land, sa Pavel i retten. Han ble påført elektronisk fotlenke etter å ha blitt ilagt husarrest i ton måneder.

Selv om kirken i Ukraina brøt med den ortodokse kirkeledelsen i Moskva etter invasjonen i fjor, mistenkes klosteret for å ha beholdt båndene til kirken der. Avtalen som lar munkene bo gratis i Grotteklosteret, ble sagt opp denne uken, men ukrainske myndigheter har sagt de ikke vil bruke makt for å fjerne munkene.

Kjennelsen om husarrest for abbeden er den seneste utviklingen i saken rundt klosteret.