Høyre dobbelt så stort som Arbeiderpartiet i ny måling

Det viser en ny stortingsmåling Opinion har gjort for Altinget og ABC Nyheter.

Martin Stubban, rådgiver i Opinion, sier til Altinget at det er vanskelig å konkludere om Høyre nå har nådd toppen, men at det er sjelden at partiet har vært på et såpass høyt nivå.

– Partiet har nå en lojalitet på nesten 90 prosent. Det vil si at omtrent alle som stemte Høyre sist, ville stemt Høyre nå også, sier han til avisen. Høyre har gått fram med 1,7 prosentpoeng fra forrige måling.

Arbeiderpartiet holder seg stabil fra forrige måling og ender på en oppslutning på 16,2 prosent, en økning på 0,2 prosent fra forrige måned.

Om målingen hadde vært et stortingsvalg, ville det vært et klart borgerlig flertall, men lekkasjen er ikke like kraftig mellom blokkene som den har vært tidligere.

– Jeg er opptatt av å gjennomføre politikken vår. Det kommer mange målinger i måneden, og vi kan ikke la oss påvirke for mye av det. Jeg mener at det ikke er Høyre-politikk vi trenger, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til avisen.

Målingen viser også at Industri- og Næringspartiet (INP) er nesten like store som MDG, som faller med 0,5 prosentpoeng fra marsmålingen. INP stikker av med 2,8 prosent, mot MDGs 2,9 prosent.

Tallene for de øvrige partiene (differansen i prosentpoeng fra forrige måling i parentes): Rødt 6,1 (-0,8), SV 8,1 (-1,1), Sp 5,8 (-0,2), KrF 4,0 (+0,6), V 5,4 (+1,5), Frp 12,5 (-1,1), Andre 4,9 (-0,1).

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.