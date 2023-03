I skyggen av debatter om lakseskatt og næringsliv brygger det opp til et sosialpolitisk oppgjør på landsmøtet i Arbeiderpartiet i mai.

Fem av partiets 14 fylkeslag har nå fattet vedtak om grep for å løfte barnetrygden, viser Vårt Lands kartlegging.

Går Aps landsmøte inn for å øke barnetrygden, vil det være et linjeskifte for partiet og bryte med gjeldende partiprogram. Det fastslår at Ap vil «opprettholde barnetrygden på dagens nivå».

Oppsparket: Tuva Moflag og Ina Libak tonet flagg i Vårt Land

Det var stortingsrepresentant Tuva Moflag og tidligere AUF-leder Ina Libak fra Akershus, som for alvor satt temaet på dagsorden da de tok til orde for økt barnetrygd i Vårt Land i vinter.

– Jeg tror vi lander på en ny retning for sosialpolitikken på landsmøtet, sa Ina Libak den gang.

Bakteppet er dyrtid med økte priser på strøm, mat og boliglån. Mandag denne uka meldte Klassekampen om at flere fylkeslag i Ap vil øke både trygder og ytelser.

Nå er fasiten klar – Også AUF har økt barnetrygd i sitt program

Nå er «fasiten» klar etter at vårens siste årsmøter er unnagjort i Ap. Dette viser Vårt Lands sjekk av barnetrygd-vedtak på fylkenes årsmøter og representantskapsmøter:

Vil øke: Troms, Oslo og Rogaland.

Troms, Oslo og Rogaland. Vil vurdere å øke: Vestland, Akershus.

Finnmark Ap går inn for å øke barnetrygden i den såkalte tiltakssonen. Den omfatter Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms, der staten trår til med ekstra støtteordninger for å gjøre det attraktivt å bo og jobbe.

Også ungdommen i AUF har programfestet å øke barnetrygden ved at den «indeksreguleres». Det vil si at den øker hvert år i takt med prisveksten i samfunnet.

Ulike modeller konkurrerer i Ap. Noen vil ha skatt på barnetrygd

Selv om flere Ap-lag nå vil øke barnetrygden, eller vurdere det, er det flere konkurrerende modeller for hvordan det skal gjøres.

Mens Oslo går inn for «at barnetrygden justeres opp jevnlig», vil Troms og Rogaland også vurdere å skattlegge den sånn at de med dårlig råd får mest. AUF sier derimot nei til å skatt på barnetrygd.

Og mens Vestland og Akershus kun vil vurdere en økning, flesker Troms til med både dobling og «fremtidig årlig indeksregulering».

KAN HVIS HAN VIL: Det er ingen formelle hindre for at statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre kan øke barnetrygden hvis han og Arbeiderpartiet selv vil. (Terje Pedersen/NTB)

Ingen formelle hindre i regjering – Også Høyre vil øke barnetrygd

Skulle Ap gå inn for å øke barnetrygden, er det ingen formelle sperrer mot å gjennomføre det i regjering – verken i Hurdalsplattformen eller hos makker Senterpartiet.

Sp har programfestet «å øke barnetrygden [...] uten behovsprøving eller beskatning».

Fra begge flanker presses regjeringen nå om barnetrygd. Både budsjettpartner SV og rivalen Høyre vil øke den.

Høyre overrasket i sitt alternative statsbudsjett med forslag om 3.000 kroner mer i barnetrygd per barn i møte med dyrtiden. Prislapp: 3,3 milliarder.

– Det er ikke Høyre som blokkerer for flertall for økt barnetrygd, det er Ap, sa Høyre-nestleder Henrik Asheim til Dagbladet nylig.

Mellom 1996 og 2019 var barnetrygden uendret og tapte seg i verdi. Først da KrF kom i regjering, ble den oppjustert. I ettertid har SV presset fram økt barnetrygd for aleneforsørgere i budsjettforlik med regjeringen.

Uklart hvor stor en sak barnetrygd blir til slutt

Hvor stort tema barnetrygden til slutt blir på Ap-landsmøtet 4. til 7. mai, er fortsatt uklart.

Der vil også redaksjonskomiteen ha en avgjørende rolle. Dens oppgave er meisle ut kompromisser som delegatene i salen kan samle seg om.

Tunge Ap-fylker som Trøndelag og Innlandet går ikke inn for økt barnetrygd. Bunken med forslag til landsmøtet tyder heller ikke på at saken har prioritet hos AUF.

---

Barnetrygd og Ap-landsmøte

Fristen for å sende inn resolusjoner til Arbeiderpartiet sitt landsmøte 4. til 7. mai, utløp 1. desember i fjor.

Av fylkeslag har bare Akershus, Rogaland og Troms sendt inn resolusjoner med forslag om barnetrygd innen fristen for behandling.

Men resolusjonene Oslo og Vestland vedtok i vår vil likevel ha betydning for hva delegatene stemmer og bruker taletid på. Ordlyd herfra kan også dukke opp i endringsforslag før landsmøtet.

Også en del lokallag har fremmet forslag om økt barnetrygd innen fristen.

---