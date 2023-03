Skoleangriper hadde kart over skolen og etterlot seg «manifest»

Gjerningspersonen, Audrey Elizabeth Hale (28), hadde laget detaljerte kart over skolen, ifølge politiet.

I tillegg har etterforskerne funnet et «manifest» og andre tekster som de nå undersøker. Manifestet tyder på at Hale ønsket å angripe flere andre mål i tillegg til skolen, ifølge politisjef John Drake, som har fortalt om planene til NBC News.

Sammenlignet med tidligere skytemassakrer hadde angriperen på The Covenant School i Nashville en uvanlig bakgrunn. Hale var født som jente, men identifiserte seg som transperson, ifølge politiet.

28-åringen studerte inntil i fjor på kunstskole, skriver CNN. Som barn gikk Hale selv på The Covenant School.

Skuddveksling

Politiet har offentliggjort en video som viser Hale med minst én halvautomatisk rifle inne på skolen mandag.

Skolens rektor, to andre voksne og tre niåringer ble drept i angrepet. Den ene niåringen var datter av pastoren ved kirken som skolen er tilknyttet.

Politiet kom til stedet rundt et kvarter etter å ha fått det første nødanropet. En skuddveksling oppsto, og Hale ble skutt og drept av politiet.

Politisjef John Drake sier Hale kan ha hatt negative følelser knyttet til sin tid som elev på skolen. Én av etterforskernes teorier er at Hales kjønnsidentitet var en faktor, relatert til motivet, men dette er ikke bekreftet.

Få kvinner

Voldskriminalitet begås vanligvis av menn, og dette gjelder også skytemassakrer i USA. I USA har det vært over 170 masseskytinger med minst fire drepte siden 1966, og bare fire av gjerningspersonene var kvinner, ifølge The Violence Project.

To av disse begikk forbrytelsene sammen med mannlige gjerningspersoner.

Nyhetsnettstedet The Daily Beast har snakket med en kilde som kjenner Hale-familien, og som forteller at Audrey Elizabeth Hale relativt nylig sto fram som transperson med mannlig kjønnsidentitet. 28-åringen hadde angivelig diagnosen autisme, men med et høyt funksjonsnivå.

Strid om våpenlover

The Covenant School er en kristen privatskole med rundt 200 elever fra førskolealder til sjette klasse, ifølge skolens hjemmeside. Alle de tre voksne som ble drept i angrepet, var i begynnelsen av 60-årene.

Etter skyteangrepet tok USAs president Joe Biden igjen til orde for strengere våpenlover.

– Det er sykt. Volden med skytevåpen river i nasjonens sjel, sa Biden om drapene i Nashville.

Blant Republikanerne er det sterk motstand mot innstramminger i våpenlovene. Nashville ligger i delstaten Tennessee, som i 2021 fjernet et krav om spesiell tillatelse for dem som vil bære skjulte håndvåpen.