KrF mister medlemmer: Forbigått av SV og Frp

I 2001 var KrF-leder Kjell Magne Bondevik statsminister, og partiet kunne skryte på seg hele 48.000 medlemmer.

Siden har trendene snudd. Ved utgangen av 2022 hadde partiet kun 15.624 medlemmer, en nedgang på 1.789 i løpet av et år.

Det var Dagen som først omtalte medlemsnedgangen.

Blir forbigått

Partiet har lenge vært et av partiene i Norge med flest medlemmer. Nå har KrF blitt forbigått av to andre partier.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fremskrittspartiet (Frp) har med henholdsvis 15.952 og 15.796 passert KrF i antall medlemmer.

Til Dagen sier valgforsker Johannes Bergh at dette viser hvilken situasjon KrF står i.

[ Mistet 10.000 medlemmer på fem år ]

– Det er nok mest symbolsk, men likevel er det en indikasjon på at KrF er et parti på vei ned, mens særlig SV er et parti på vei opp, sier Bergh.

Mange til KrFU

I 2022 fikk partiet totalt 853 nye medlemmer, over halvparten av disse meldte seg inn i KrFU som har 1.218 medlemmer.

318 forlot partiet grunnet dødsfall.

[ KrF mer enn halvert på 20 år ]