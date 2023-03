Dette sier EFTA: Kommuner kan reservere anbud for ideelle aktører

I en uttalelse til Oslo tingrett har EFTA-domstolen tirsdag ettermiddag slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører.

Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helsetilbyderne Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. De mente det er ulovlig at kommunen reserverer anbudskonkurranser for drift av sykehjem til ideelle aktører.

Vil få konsekvenser flere steder

– EFTA-domstolens uttalelse viser at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for at kommuner kan reservere anbud til ideelle aktører. Virke ideell og frivillighet ønsker denne uttalelsen velkommen, fordi den vil bidra til et mangfold av tilbydere. De mange ideelle aktørene løser velferdsutfordringer hver dag, sier bransjedirektør for Virke ideell og frivillighet, Erik Eide.

Videre mener han at beslutningen kan ha innvirkning på anbudskonkurranser flere steder i landet.

– I flere kommuner har politikerne signalisert at de ønsker reservere anbud i omsorgsektoren for ideelle aktører, men i påvente av denne beslutningen har mange satt vedtaket på vent. Nå som uttalelsen ligger på bordet er det grunn til å tro at mange vil sette fart på disse prosessene igjen, sier Eide.

Diakonhjemmet jubler

Stiftelsen Diakonhjemmet er en av aktørene som har ventet på avgjørelsen. Administrerende direktør Ingunn Moser er glad for avgjørelsen.

– Ideelle aktører trengs i velferden. Etterspørselen etter behandlings- og omsorgstilbud til større lag av befolkningen er økende. Det er et uutnyttet potensial til å gi ideelle aktører tilstrekkelige rammer for å kunne fylle samfunnets omfattende behov på en god måte.

– Jeg er glad for at terskelen for å ta i bruk reserverte konkurranser kan fjernes, avslutter Moser.