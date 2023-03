Frykter vold fra ytre høyre i motdemonstrasjoner

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag kveld at han setter den omstridte rettsreformen på pause for å «innlede dialog».

Kunngjøringen var ventet, etter at partiets Jødisk makts leder Itamar Ben-Gvir varslet enighet om en utsettelse.

– Vi ønsker å nå fram til en bred enighet, sa Netanyahu i en uttalelse.

Tidligere på mandagen sa Jødisk Makt at behandlingen av lovforslaget utsettes til neste sesjon i Knesset, etter planen i april. Avisa Haaretz melder at partiet har sagt seg villig til denne utsettelsen, mot at det blir opprettet en nasjonalgarde under lederen Itamar Ben-Gvir, som er sikkerhetsminister i koalisjonsregjeringen.

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved PRIO tror demonstrasjonene vil fortsette, men at de vil avta i styrke.

– Utsettelse er ikke kansellering, sier han til Vårt Land.

EKSPERT: Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved PRIO frykter vold i motdemonstrasjoner. (PRIO)

Kaotisk mandag i Israel

Dagen har vært kaotisk i Israel, og en landsomfattende storstreik preget byer og gater. Det ble igjen store demonstrasjoner i Israel i helgen etter at statsminister Benjamin Netanyahu sparket landets forsvarsminister, som ba statsministeren om å midlertidig stanse rettsreformen.

Aktivister fra ytre høyre oppfordret til vold mot demonstranter i Israel.

Blant dem er La Familia, som har varslet en motdemonstrasjon utenfor Knesset i Jerusalem. De er ultranasjonalistiske fotballhooligans som startet som supporterklubben til fotballaget Beitar Jerusalem. La Familia er beryktet for voldsbruk, rasisme og anti-arabisk retorikk.

RASISME: En del av tilhengerne til den israelske fotballklubben Beitar Jerusalem er kjent for antimuslimsk og antiarabisk rasisme. Bildet er fra en hjemmekamp i 2013, en sesong da to muslimske Beitar-spillere fra Tsjetsjenia ble utsatt for grov hets fra supportergruppen La Familia. (Bernat Armangue/Ap)

Meldinger florerer på grupper som WhatsApp og andre digitale plattformer.

«The Unapologetic Right», en gruppe ledet av ytre høyre-rapperen The Shadow, delte et medlem en video av en bil som treffer en demonstrant i Tel Aviv og oppfordret til å «kjøre over dem med en jeep». En annen foreslo å ha med seg eksplosiver, kniver og skytevåpen.

– Fra i dag er alt kosher, står det, melder avisa Haaretz.

Statsminister Netanyahu tvitrer om å avstå fra voldsbruk.

– Jeg ber demonstrantene i Jerusalem, både på høyre og venstre side, om å oppføre seg forsvarlig og avstå fra vold. Vi er et broderlig folk, skriver Netanyahu på Twitter.

[ De roper taktfast ut sine rasistiske slagord, som «død over araberne» ]

– Hva skjer når de mobiliserer?

Jørgen Jensehaugen, seniorforsker på PRIO, sier til Vårt Land at dette er det president Isaac Herzog mente da han advarte mot borgerkrig. I en tale nylig sa presidenten at faren for borgerkrig er mer reell enn noen gang i landets historie.

– Jeg tror ikke det blir borgerkrig, men den store spenningen nå er om det blir store motdemonstrasjoner. Blir de voldelige? Det er et usikkerhetsmoment: Hva vil skje hvis de mobiliserer i gatene? Fotballhooligans fra La Familia er ikke mors beste barn.

Ledere for protestene har bedt politiet om beskyttelse fra ytre høyre-aktivistene.

Israelsk TV melder at titusenvis av demonstranter spontant samlet seg til nye protester mot Benjamin Netanyahus regjering i Tel Aviv mandag. I Jerusalem var tusenvis samlet utenfor nasjonalforsamlingen Knesset for å demonstrere mot den omstridte reformen. Den skal, hvis vedtatt, gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene.

Presset mot Netanyahu øker fra begge sider. Mange hiver seg på demonstrasjoner og streiker, men innad i regjeringen presses statsministeren til ikke å gi etter.

Så kom meldingen om at statsministeren utsetter hele saken, i følge koalisjonspartneren Jødisk makt.

Ifølge uttalelsen fra partiet på ytre høyrefløy skal behandlingen av lovforslaget utsettes til neste sesjon i Knesset, etter planen i april.

Mandag morgen sa partileder Itamar Ben-Gvir, som er sikkerhetsminister i Netanyahus regjering, at statsministeren ikke måtte gi etter for presset, men fortsette prosessen med å få vedtatt den nye loven.

Reuters skriver imidlertid sent mandag ettermiddag at Ben-Gvir har gått med på å droppe kravet, hvis han får forsikringer om behandling i neste sesjon i Knesset.

Netanyahu er avhengig av koalisjonspartnerne for å beholde sitt knappe flertall i nasjonalforsamlingen.

Protestene har foregått i tre måneder. Hva er mulige scenarier framover?

Jørgen Jensehaugen har tre ulike scener for hva som kan utspille seg:

• Regjeringen kollapser, og det skrives ut nyvalg.

• Regjeringen fortsetter med lovarbeidet, men regjeringsmedlemmer fra Likud trekker seg en etter en. Regjeringen kollapser, men det tar litt lengre tid.

• Netanyahu klarer å få støtte og finner en måte hvor han trekker reformforslaget, men holde regjeringen samlet.

Koalisjonspartier truer med å trekke seg

– Jo lenger tid det går før statsministeren bekrefter ryktene om at rettsreformen trekkes, jo mer sannsynlig er det at det ikke er så enkelt. For «jødisk makt-koalisjonen» er dette så viktig at de truer med å trekke seg, sier Jensehaugen.

Netanyahu regjerer nå med ultranasjonalistiske og ytre høyre-partier. Bezalel Smotrich ledet Det religiøse sionistpartiet og Itamar Ben-Gvir er sjef forJødisk makt. Ben-Gvir er sikkerhetsminister.

Trekker de seg, kollapser regjeringen. Da må det skrives ut nyvalg.

– Da vil venstresiden mobilisere kraftig. Når vi ser det enorme engasjementet fra folk i Israel de siste månedene, er det vanskelig å se for seg at Netanyahu vinner nok en gang, sier Jensehaugen.

Han påpeker at grunnen til Likud vant valget overbevisende var primært fordi venstrepartiene gjorde det så dårlig at de havnet under sperregrensen. Kommer de over ved et nyvalg, endrer situasjonen seg fullstendig. Da kan vi se for oss sentrum, venstre og det sekulære høyre kan stable på beina en koalisjon.

- Er lovforslaget så viktig for ytre høyre at de vil «ofre» å være med i regjeringen?

– Ja, de er villige til å presse Netanyahu veldig hardt. Dette er skikkelig hardline-partier. For dem er et religiøst Israel så viktig at hvis det ikke oppnås, er det heller ikke vits i å være med i en regjeringskoalisjon, sier Jensehaugen, og legger til:

– Dersom regjeringen går i oppløsning, er sjansen for at Netanyahu havner i fengsel overhengende. Det er tre rettssaker som pågår mot ham.

Jørgen Jensehaugen påpeker at man ikke må glemme at Israel også er en okkupasjonsmakt.

– Det er viktig å ha to tanker i hodet: Det er flott at israelerne står fram og beskytter det liberale demokratiet for landets egne borgere. Men det bor 700.000 israelske bosettere og 2,5 millioner palestinere på okkupert territorium på Vestbredden. Den koblingen er det nok ikke alle demonstranter som tar.

Dette handler bråket om