Høyres landsmøte avviser mobilforbud i skolen

Uttalelsen med navnet «Høyre vil skjerme barna for digitaliseringens skyggesider» påpekte blant annet at skjermbruk og sosiale medier fører til psykisk uhelse, svekket konsentrasjonsevne og dårligere leseferdigheter. Det var også disse sidene av mobilbruk som ble nevnt i innleggene til støtte for forslaget.

Men til slutt ble hele uttalelsen avvist av landsmøtet, med et overveldende flertall.

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner påpekte at Høyres program lar beslutningen om mobilforbud ligge hos rektor.

– Det er en diskusjon rundt kjøkkenbordet, på lærerværelset, i klasserommet og på foreldremøtene. La diskusjonen være der, sa han fra talerstolen.

Sanner mente uttalelsen ikke dreide seg om ja eller nei til mobiltelefon, men om «ansvarliggjøring eller umyndiggjøring av skoler og foreldre».

[ «Det ligg ei borgarleg krise og ulmar under overflata på Høgres landsmøte» ]

– Nasjonalt samfunnsproblem

Unge Høyres nestleder, Håkon Snortheim, sammenlignet forslaget med å innføre en statlig leggetid og innetid for tenåringer. Mange talere mente også dette er en politikk som føres lokalt.

Tilhengerne viste til forskning om hvor skadelig mobilbruk er.

– Jeg mener dette er et nasjonalt samfunnsproblem og da er det naturlig at vi legger noen nasjonale rammer for dette, sa stortingsrepresentant Nikolai Astrup.

[ Kjernekraft-vekkelse i Høyre ]