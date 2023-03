I møte med energi-, klima- og naturkriser øyner oppsiktsvekkende mange Høyre-lag nå muligheter i en kraftkilde som inntil nylig var tabu i norsk debatt: kjernekraft.

Fem tunge fylkeslag, Unge Høyre og Senior Høyre meldte inn resolusjoner til helgens landsmøte i partiet.

Høyre er ikke alene. I Sp, KrF og deler av Venstre tenkes det nytt. Og hos den ikke ukjente Ap-spilleren Trond Giske.

På Høyres landsmøte i fjor sto Erna Solberg plutselig i debatt-storm om kjernekraft – og måtte roe presset med lederautoriteten sin. I år er forslagene flere og enda mer konkrete.

Hvorfor øker kjernekraftlysten i Høyre? Vårt Land har sjekket hvordan aktører i og utenfor partiet har presset inn kjernekraft på dagsorden.

Solberg advarte om «bosset», men tapte

– Husk noen må ta bosset. Men dette bosset vil jo ingen ha, smalt det fra Solberg for ett år siden.

«Bosset» er bergensk for søppel. Men varskoet virket ikke. Å utrede mulighet for kjernekraft i Norge ble vedtatt.

I vinter kvitterte Høyre vedtaket ut med et forslag som Stortinget avklarer i mai. Saksordfører? KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Som vi skal se har han vært på sine egen lille atom-reise.

PÅDRIVER: Unge Høyre, som ledes av Ola Svenneby, har i flere år hatt en nøkkelrolle i å drive fram en mer positiv holdning til norsk kjernekraft i Høyre. (Unge Høyres Landsforbund/NTB)

Fikk blod på tann. Ett år senere har atomforslag blitt konkrete

Før årets landsmøte har politikere og lag i Høyre samlet lokal støtte for langt mer enn å utrede kjernekraft. Resolusjonsforslag fra fylkeslag på jakt etter energi til ny industri, er mer konkrete enn noensinne:

Nordland vil utrede mulighet for små modulære kjernekraftverk – «spesielt i Nordland».

Agder vil at kjernekraft på sikt etableres som «pålitelig energikilde».

Viken Høyre vil ha nordisk samarbeid om felles atomutbygging.

Unge Høyre vil «åpne døren» for selskapet Norsk Kjernekraft. Mål: Offentlig-privat samarbeid om utbygging.

Sent torsdag kveld fikk de en forhåndsseier: Resolusjonskomitéen på landsmøtet foreslår en mer kjernekraftvennlig tilnærming enn noen gang:

Høyre skal være velvillig innstilt til private som på sikt – uten subsidier – vil bygge små, modulære atomkraftverk. Hva som trengs av «regulatorisk arbeid» må kartlegges.

Oljefylket brenner for noe mer: Energi fra atomer

Hvordan har Høyres egne pådrivere stått på? Ved siden av Unge Høyre er det Rogaland Høyre som har gått tyngst ut med forslag om den «moderne» atomkraftutgaven – de små modulære – plassert tett opp til energikrevende industri.

– Energifylket Rogaland er et logisk sted å starte med kjernekraft i Norge. Vi har startet fra scratch før med olja, sier Marit Høie i Gjesdal Høyre, lokal pådriver for kjernekraft i «oljefylket».

Hun frontet kjernekraftsaken lokalt sammen med Rogaland Unge Høyre og gleder seg over «stadig mer spissede formuleringer» i partiet.

Unge Høyre tok regien, fikk stemningsbølge i ryggen

Vårt Lands kartlegging viser at Unge Høyre lokalt har spilt kortene godt: Uttalelsene fra Viken og Nordland kom nettopp fra dem.

«Voksen-Høyre» var modent: På årsmøter sikret nye politiske vinder Unge Høyre flertall.

– Stemningen har endret seg en del i moderpartiet bare det siste halvåret, sier Maria Strand Munkhaug, leder i Nordland Unge Høyre.

Er det en kampanje sentralt koordinert fra Unge Høyre? «I liten grad», svarer leder Ola Svenneby.

Men også noe annet har effekt for kjernekraft-drivet:

ATOMKRAFT I NORGE: Forskningsreaktoren på Kjeller i Viken er historie. Nå presser krefter i Høyre på for en ny generasjon med småskala kjernekraftverk i Norge. (Vatn, Ola/NTB)

«Game changer»: Norsk Kjernekraft AS

At Norsk Kjernekraft AS er etablert, har endret debatten, påpeker mange Høyre-aktører overfor Vårt Land. Selskapet karakteriseres som et kunnskaps-nav og beskrives som en «game changer». Med Norsk Kjernekraft er debatten blitt konkret.

Spesielt for lokalpolitikere. Selskapet med kapital fra et knippe tunge næringslivsfolk vil bryte vei for små, modulære kjernekraftverk i Norge.

Selskapet selv opplyser til Vårt Land at 37 kommuner har tatt kontakt om kjernekraft-tematikk.

– Diskusjonen var teoretisk fram til Norsk Kjernekraft AS. Det endret og revitaliserte debatten, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

---

Landsmøte i nye vinder

Høyre avvikler denne helgen landsmøte på Gardermoen.

Partiet skal vedta lokalpolitisk dokument. Energipolitikk er også blant hovedtemaene.

Norsk Kjernekraft AS har milliardær Trond Mohn som hovedaksjonær.

Et av målene er å bygge og drifte små, modulære kjernekraftverk i fremtiden.

---

Timelange møter med Ola Borten Moe og Trond Giske

I aviser og på Norsk Kjernekrafts Facebook-side publiseres det avtrykk fra virksomheten deres. Deriblant fra over to timer lange møter med Sp-nestleder og statsråd Ola Borten Moe.

Og med leder i Nidaros Sosialdemokratiske Forum, Trond Giske:

– Jeg har intuitivt vært mot kjernekraft i Norge, men er rimelig mer åpen nå, var budskapet fra Giske i Nettavisen etterpå.

LANGT MØTE: På sin Facebook-side viser Norsk Kjernekraft selv frem et foto fra møtet med Trond Giske tidlig i mars. Med Giske er selskapets Jonny Hesthammer og Sunniva Rose. (Skjermdump)

Norsk Kjernekraft: – Vi inviterer og blir invitert

Norsk Kjernekraft frontes av administrerende direktør Jonny Hesthammer og Sunniva Rose, som er doktor i kjernefysikk.

Vårt Land har spurt selskapet om de inviterer seg inn til sentrale energipolitikere og kommuner.

Jonny Hesthammer svarer at de ønsker å «formidle faktabasert kunnskap til politikere både sentralt og i distriktene».

– Det har høy prioritet per nå, sier han.

Toppsjefen forteller at det ofte er kommunepolitikere, gjerne ordførere, som spør om de kan komme og informere om kjernekraft.

– På Stortinget henvender oftest representanter seg til oss, men i en del tilfeller har vi tatt initiativet. Vi har møtt flere i Energikomiteen og en rekke sentrale partier, sier Hesthammer.

NYSGJERRIG: Høyres energipolitiske talsperson, Bård Ludvig Thorheim fra Nordland, ba om å få møte Norsk Kjernekraft AS for å lære. Vårt Lands kilder i Høyre understreker ellers at selskapet ikke har drevet lobbyvirksomhet mot dem. (Annika Byrde/NTB)

Inviterte seg til Ropstad. KrF-profilen var på atomtur til Sverige

I vinter inviterte Norsk Kjernekraft seg til KrFs Kjell Ingolf Ropstad. I samme slengen ba Høyres Bård Ludvig Thorheim om et møte for å høre om selskapets planer, bekrefter stortingsrepresentanten fra Nordland.

Kjell Ingolf Ropstad har selv vist iver for å finne ut mer om energiformen.

Sammen med KrFU-leder Hadle Bjuland besøkte han i februar kjernekraftverket Forsmark i Sverige. Der møtte han også energiminister og leder av KrFs søsterparti, Ebba Busch.

– KrFU har hatt dialog med Norsk Kjernekraft for å lære, sier Hadle Bjuland i KrFU.

INFORMASJONSMØTE: Kjell Ingolf Ropstad er KrFs energitalsmann. Norsk Kjernekraft bringer et foto fra møtet Jonny Hesthammer og Sunniva Rose hadde med Ropstad. (Skjermdump)

Unge Høyre-leder med atom-anekdote fra kronprinskonferanse

Som eneste private aktør av sitt slag i Norge, dukker Norsk Kjernekraft opp i en rekke sammenhenger i politikk og næringsliv.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby møtte Sunniva Rose fra Norsk Kjernekraft som bordpartner under middagen på kronprinsens konferanse for unge ledere i fjor høst, forteller han.

– Men Unge Høyres politikk om kjernekraft endret seg før det, understreker Svenneby.