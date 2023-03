Greta Thunberg blir æresdoktor ved teologisk fakultet

Da Universitetet i Helsingfors utpekte sine æresdoktorer ved det teologiske fakultet tidligere denne uka, var Greta Thunberg blant mottakerne.

Den svenske samfunnsdebattanten og klimaaktivisten honoreres for sin innsats over flere år: «Gjennom sitt engasjement har hun gitt oss alle en oppgave som strekker seg utover våre hverdagslige valg, og som vi er forpliktet til å utføre som medlemmer av ulike fellesskap og samfunn, men først og fremst som mennesker», heter det i begrunnelsen.

Dagen omtalte saken først.

Det er ikke første gang Thunberg blir æresdoktor. Allerede i 2019, under et år etter at hun startet den ikoniske skolstrejk för klimatet, ble hun æresdoktor ved Universitetet i Mons i Belgia.

Fosen-demonstrasjon

Samme år ble hun blant annet også kåret til årets person av amerikanske Time, og sammen med Natur og Ungdom fikk hun Fritt Ords pris for «deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende».

Tidligere denne måneden samarbeidet svensken igjen med Natur og Ungdom. Hun sluttet seg til demonstrantene som protesterte mot vindturbinene på Fosen.

– Urfolks kamp og miljøkamp er sammenvevd. Vi kan ikke ha en av dem uten den andre. Vi må støtte disse kampene og stå i solidaritet med dem som har gått foran i lang tid, sa Thunberg til Vårt Land.