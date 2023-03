Nesten halvparten av legene på St. Olavs vurderer å slutte

– Ansatte har en opplevelse av at verken løsningen eller hverdagen er blitt noe bedre, sier Tobias Iveland, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening ved sykehuset til Adresseavisen.

Halvparten av legene svarer at de vurderer å slutte, enten fordi de ønsker å bytte jobb eller gå av med pensjon tidligere enn planlagt. Ti prosent svarer at de aktivt leter etter ny jobb. Det tilsvarer 70 leger.

I alt har 725 leger svart på spørreundersøkelsen som ble sendt ut av Legeforeningen for to uker siden. De utgjør litt under halvparten av legene ved St. Olav.

Nær 60 prosent sier at det ikke oppleves nyttig å melde inn feil i løsningen. Dette bekymrer de tillitsvalgte. De er redd ansatte er i ferd med å resignere.

– Nå går kreftene med til å rydde opp i alle feilene som dukker opp. Vi skjønner at det kan ta tid, men vi hadde forventet en raskere feilretting. Det er helt avgjørende at det skjer endringer og forbedringer fremover, slik at ansatte orker å stå i dette. Løsningen må bli bedre, vi tåler ikke å jobbe så tungvint i lang tid. Ansatte må se lyset i tunnelen, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen.