– Vi opplevde dessverre det samme i fjor, så vi er ikke direkte overraska. Men SV forventer at regjeringen rydder opp i dette nå før revidert budsjett blir lagt fram, sier Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for SV.

Regjeringen holder tilbake 240 millioner kroner av en pott på 2.570 millioner i bistand gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner på statsbudsjettet. Dette ble summen etter at SV fikk gjennom en økning på 90 millioner kroner i budsjettforhandlingene i november.

I tildelingsbrevet til Norad som Vårt Land omtalte mandag, har beløpet krympet med 240 millioner kroner til 2.330 millioner.

Ane Jørem i Utenriksdepartementet viser til at det er usikkert hvor mange flyktninger som kommer til Norge i 2023, og at regjeringen «avventer bruk av enkelte bistandsmidler på årets budsjett» for å sikre at det er nok penger i budsjettene til å ta imot flyktninger på en god måte.

[ Regjeringen holder igjen 240 Norad-millioner: – Betenkelig ]

Behovene er historisk store

– Det er useriøst av regjeringen å kutte i vedtatt bistand gang på gang. Fattigdommen øker, det er sultkatastrofe på Afrikas horn og klimaendringene har virkelig fått sitt harde grep om flere utviklingsland. Behovene er historisk store, skriver Ingrid Fiskaa i en e-post til Vårt Land.

Hun krever at regjeringen slutter å sette sårbare grupper opp mot hverandre på denne måten.

– Verdens rikeste land må kunne ta seg råd til å opprettholde bistanden samtidig som vi tar imot våre ukrainske søstre og brødre i Norge, sier Fiskaa.

Hårreisende, mener KrF

Tirsdag formiddag holdt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget. Der sa hun:

«Samtidig glemmer vi ikke andre kriser som også krever vår oppmerksomhet. Våre bidrag til Ukraina har ikke gått på bekostning av annen humanitær bistand».

KrFs stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein reagerer kraftig på at regjeringens tale ikke henger sammen.

– Utenriksministeren sto i dag og sa dette på talerstolen på Stortinget, samtidig som utviklingsministeren sitter på et møterom i Utenriksdepartementet og gir organisasjonene den stikk motsatte beskjeden. Dette er hårreisende! skriver Dag-Inge Ulstein i en e-post.

Dette henger ikke på greip — Dag Inge Ulstein, KrF

BURDE INFORMERT: – Jeg stiller spørsmål ved om regjeringen har ført Stortinget bak lyset ved å holde dette tilbake til etter Senterpartiets landsmøte, sier Dag-Inge Ulstein (KrF). (Erlend Berge)

Mener regjeringen har brutt informasjonsplikt

I tillegg mener Ulstein regjeringen må ha brutt sin informasjonsplikt overfor Stortinget.

– Stortinget behandlet Ukraina-pakken forrige uke, men da informerte ikke regjeringen om dette. Dette ville vært svært relevant informasjon. Jeg mener regjeringen her har ført Stortinget bak lyset ved å holde dette tilbake da denne bistanden ble debattert forrige uke. Det er jo verdt å legge merke til at statsråden fra Senterpartiet først slapp denne bomben etter Senterpartiets landsmøte. Informasjonen må komme til Stortinget når saken behandles – helt uavhengig av partiers landsmøte, sier Ulstein.

Han understreker at det er viktig at flykningene blir tatt imot på en god måte, men mener det er «fullstendig uansvarlig» hvis konsekvensen blir mindre penger til å bekjempe fattigdom i sør. Ulstein understreker at når statsbudsjettet er vedtatt, må sivilt samfunn kunne regne med at pengestrømmer som er lovet, ikke blir plutselig stoppet.

– Regjeringen visste jo i høst at det ville komme mange flyktninger. Prosjekter som egentlig skulle rulles ut, blir nå satt på vent og det går utover de som allerede sulter og som trenger skolegang. Her må regjeringen rydde opp med en gang, sier Ulstein.

[ UD letter på sløret – hit går Ukraina-milliardene til det globale sør ]