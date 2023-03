Frankrikes nasjonalforsamling avviser mistillitsforslag mot Macrons regjering

278 representantar stemde for mistillitsforslaget, men det måtte få tilslutning frå 287 representantar for å felle regjeringa.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget var avgjerda til regjeringa om å presse gjennom ei pensjonsreform utan avstemming i nasjonalforsamlinga.

Mistillitsforslaget var fremja av den vesle sentrumsgruppa Liot og fekk støtte frå Nupes-alliansen på ytre venstre fløy.

Det ytterleggåande høgrepartiet Nasjonal samling, leidd av Marine Le Pen, har også fremja eit mistillitsforslag. Dette vil ikkje få fleirtal ettersom andre opposisjonsparti har gjort det klart at dei vil stemme imot.

Ikkje fleirtal

Partiet til president Emmanuel Macron og statsminister Borne, Renaissance, har ikkje lenger fleirtal i nasjonalforsamlinga, men det var likevel ikkje venta at mistillitsforslaga ville få fleirtal.

Leiarane i det konservative partiet Les Républicains (LR) umogleg på førehand at dei ville stemme for mistillitsforslaga.

PROTESTER: Folkevalgte på venstresiden demonstrerte mandag i den franske nasjonalforsamlingen, i protest mot at regjeringen tvang gjennom en omstridt pensjonsreform uten å legge den fram for dem. Foto: AP / NTB (Lewis Joly/AP)

Omstridd

Den omstridde reforma inneber at pensjonsalderen blir auka frå 62 år til 64 år, og at folk må stå lenger i arbeidslivet for å kunne få full pensjon. Planen har i lengre tid resultert i demonstrasjonar og protestar.

Reformplanen vart først behandla i overhuset i nasjonalforsamlinga, der den torsdag vart vedteken med 193 mot 114 stemmer. Men i underhuset, der Bornes regjering har eit mindretal i ryggen, var det usikkert om planen ville få fleirtal.

Regjeringa valde derfor å utnytte eit smotthol i lova som gir høve til å omgå nasjonalforsamlinga for å få vedteke ei lov.