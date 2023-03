Utsteder arrestordre på Putin

ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina. Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene og kaller arrestordrene meningsløse.

– Den internasjonale straffedomstolens avgjørelser har ingen betydning for landet vårt, ei heller fra et juridisk synspunkt, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova.

ICC har myndighet til å straffeforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, men domstolen har ifølge henne ikke juridisk myndighet overfor russiske statsborgere.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev sier arrestordren mot Putin ikke er verd papiret den er skrevet på.

– Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre på Vladimir Putin. Man trenger ikke forklare hvor dette papiret hører hjemme, tvitrer Medvedev, og illustrerer med en emoji av en rull med toalettpapir.

Ukrainsk glede

Ukrainas riksadvokat hyller arrestordren og kaller den historisk.

– Verden har mottatt et signal om at det russiske regimet er kriminelt og at dets ledelse og håndlangere vil bli holdt ansvarlige, sier Andrij Kostin.

– Dette er en historisk beslutning for Ukraina og for det internasjonale rettssystemet, sier han.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba gleder seg også over arrestordrene.

– Rettferdigheten hjul er i bevegelse, tvitrer han.

– Dette er bare begynnelsen, tvitrer president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak.

Deportering av barn

ICC begrunner arrestordren mot Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Arrestordrene blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon. Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på.

ICCs president Piotr Hofmanski understreker at det nå er opp til verdenssamfunnet å følge opp arrestordren og foreta pågripelser, noe domstolen ikke har mulighet til å gjøre.

– ICC gjør sitt som domstol. Dommerne utsteder arrestordrer. Håndhevelsen forutsetter internasjonalt samarbeid, sier han.