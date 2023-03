SVs grasrot: Inviter oss inn i regjering, Støre

Vårt Land har kontaktet alle fylkeslagene i SV, utenom Oslo, og store deler av landsstyret. Rundspørringen avdekker at mange fylker mener initiativet ligger i Støre-regjeringen.

Men det forutsetter blanke ark og at Arbeiderpartiet ikke legger premisser før forhandlingene starter. Til VG sier påtroppende leder av SV Kirsti Bergstø at hun vil ha regjering med Ap, Sp, MDG og Rødt.

– Det er helt uaktuelt for oss å søke regjeringsposisjon for å drive parterapi mellom Ap og Sp, skriver sentralstyremedlemmet Ådne Naper i en sms til Vårt Land.

Regjeringsforhandlinger er opp til Ap

Har det blitt mer eller mindre sannsynlig at SV går inn i Støre-regjeringen? Det et av spørsmålene Vårt Land har spurt SV-tillitsvalgte.

– Jeg tenker det er et spørsmål du må stille til Arbeiderpartiet, sier Ellen Samuelsen, landsstyremedlem fra Trøndelag SV og tidligere stortingsrepresentant.

Også Nordlands fylkesrepresentant peker på Støre:

– Det er egentlig et spørsmål som må gå til regjeringa. Vi forlot forhandlingene på Hurdal på grunn av premisser som SV måtte godta før forhandlingene starter. Nå er det opp til Støre-regjeringen, siden de satte premissene først. De kan invitere oss inn på nytt, sier Christian Torset, fylkesleder for SV Nordland.

De aller fleste Vårt Land har kontaktet, mener SV har en god posisjon i Stortinget og at partiet får gjennomslag for veldig mye politikk ved å stå utenfor regjeringen. Men dersom Støre ønsker å forhandle med blanke ark, så er SV klare, sier de.

Et samarbeid hviler på en ny plattform

Får SV nok ut av samarbeidet med Støre-regjeringen?

– Nei, selvfølgelig gjør vi ikke det, men vi er jo villige til å i forhandle og utvikle rødgrønn politikk, men det er regjeringen ikke villige til, sier Bjørn Jacobsen fylkesstyreleder i Møre og Romsdal SV.

– Mer enn jeg tror vi ville fått om vi hadde gått med i regjering, sier Ellen Samuelsen, landsstyremedlem fra Trøndelag SV og tidligere stortingsrepresentant.

SV-grasrota er delt i to på hvor mye de har oppnådd ved å stå utenfor. Mange mener at de som stemte på SV i 2021, har fått veldig mye igjen for den stemmen ved at partiet står utenfor. Samtidig mener mange at de kan få til mer på innsiden av regjeringen – dersom regjeringen vil forhandle med SV.

LANDSMØTE: Sp lukker døren for nye forhandlinger med SV.

Senterpartiet sier nei til SV i regjering

SV-ere peker på signalene fra Senterpartiet om at det regjeringspartiet ikke ønsker SV inn i regjering. Både Sp og SV har landsmøte denne helgen, har også Sp sitt landsmøte. I opptakten til Sps landsmøte har partiledelsen der smelt igjen døra for SV.

– Det er for store avstander mellom oss og SV. Vi blir nok ikke «sammen igjen» med det første, nei, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til Dagbladet.

Trygve Slagsvold Vedum mener avstanden til SV bare øker.

– Jeg liker at SV er i gangene på Stortinget, ikke i gangene i regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

