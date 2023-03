– Vi mener alle kvinner over 16 år må få gratis prevensjon.

Det sa KrF-leder Olaug Bollestad da hun talte til partiets landsstyre fredag ettermiddag.

Dermed overbyr hun partiet Rødt, som torsdag rykket ut i VG med forslag om gratis prevensjon til alle kvinner under 25 år.

Bakteppet er nyheten om at aborttallene kryper oppover igjen for første gang siden 2008.

Kaller influensere en «utfordring»

I talen sa Bollestad at helsepersonell nå frykter at influensere på sosiale medier har overbevist unge om å slutte med hormonell prevensjon og at dette fører til flere nå blir uønsket gravide.

– Da har vi en utfordring: At det er disse som nå setter standarden for helseråd til norsk ungdom, sa Bollestad.

Etter talen utdypet Bollestad overfor Vårt Land sin uro for influensernes posisjon:

– De tar utgangspunkt i sitt liv – og sin opplevelse. Men når de har så mange følgere og så stor påvirkning, bør de være seg sitt ansvar bevisst. Budskapet de kommer med kan gi resultater. Influenserne kunne jo også snu på det - og si: Gå til en fagperson.

Og nå vil KrF ta affære

Partilederen varslet derfor at KrF i kommende uke vil fremme forslag i Stortinget om nye, abortforebyggende tiltak – fremst av dem gratis prevensjon til alle kvinner over 16 år.

– Nå trengs det å forhindre at trenden snur fra nedgang til økning, sa hun.

KrF har tidligere kjempet gjennom gratis langtidsvirkende prevensjon til kvinner opp til 22 år, påpekte Bollestad:

– Det har virket, sa hun i talen.

Linjen - også da KrF satt i regjering - var at staten ikke burde ta noen ansvar for utgifter til prevensjon, utover ungdomsgrupper.

– Det er faktisk slik at det er kvinnene som tar ansvaret - og menn ikke det samme. Alle kvinner bør få mulighet til gratis langtidsvirkende prevensjon. Vi vil i alle fall tilrettelegge for at ikke personlig økonomi skal være avgjørende, sier Bollestad til Vårt Land.

LANDSSTYREMØTE: Partileder Olaug Bollestad og nestleder Dag Inge Ulstein på KrFs landsstyremøte i november. (Erlend Berge)

Siste treff før landsmøtet – Dette sa Bollestad om abort

Helgens landsstyremøte er det siste før KrF avholder sitt landsmøte 21. til 23. april.

På dagsorden i helgen er blant annet strategi før høstens lokalvalgkamp og politiske resolusjoner.

Før vårens landsmøte er det knyttet spenning til om det vil komme forslag om å liberalisere KrFs abortpolitikk etter at KrFU gikk inn for å frede dagens abortgrense ved uke 12.

Om den tematikken sa Olaug Bollestad at KrF skal kjempe «med nebb og klør mot utvidelse av dagens abortlov» og for menneskeverdet.

Men først og fremst vektla hun forebygging og hvor vanskelig valget om å ta abort er for kvinnene det gjelder. KrF skal «ikke heve en eneste pekefinger mot noen», understreket hun.

Refset kutt i støtte til Amathea

Bollestad tok et sterkt oppgjør med Støre-regjeringens kutt i støtten til Amathea, et samtaletilbud for de som vurderer abort eller har gjennomgått en abort.

Det henger ikke på greip i en tid der andre partier presser på for å utvide grensen for selvbestemt abort, fremholdt hun.

I likhet med andre ideelle organisasjoner må Amathea nå søke om støtte fra en pott i stedet, som del av en større omlegging regjeringen gjør.

I år får Amathea drøy seks millioner mindre i støtte. Resultatet er kutt i antall årsverk og at kontorer legges ned.

– Jeg skal være krystallklar: Vi i KrF skal fortsette kampen for menneskeverdet og for å få ned aborttallet, sa KrF-lederen.