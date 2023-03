Flere drept i skyting mot trossamfunn i Hamburg: – Uvirkelig at det har skjedd her

Politiet i Hamburg opplyser at åtte mennesker, trolig inkludert gjerningsmannen, er døde etter skytingen torsdag kveld i et lokale tilhørende Jehovas vitner.

Det er fortsatt uklart hva motivet for skytingen kan ha vært, men tyske Spiegel skriver at gjerningsmannen trolig var et tidligere medlem av Jehovas vitner.

Han ble funnet dødelig såret i byggets annen etasje da politiet kom til stedet, og sa til dem at de ikke trengte å skyte.

I tillegg til de drepte er det et stort antall sårede.

Tysklands statsminister Olaf Scholz fordømmer skytingen og kaller den «en brutal voldshandling».

– Mine tanker er med ofrene og deres familier. Og med sikkerhetsstyrkene som har en vanskelig oppgave, tvitret Scholz fredag morgen.

– Dypt bedrøvet

Talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, Fabian Fond, kommenterer hendelsen slik:

– Vi er dypt bedrøvet over det dødelige angrepet på våre trosfeller i en Rikets sal i Hamburg i Tyskland, skriver han i en uttalelse til Vårt Land.

Han opplyser at de eldste i de lokale menighetene gir trøst og støtte til dem som er berørt av hendelsen.

– Etter det vi forstår holder myndighetene fortsatt på å undersøke detaljene rundt denne kriminelle handlingen. Vi verdsetter den modige hjelpen til politiet og nødetatene. Jehovas vitner over hele verden sørger over ofrene for denne traumatiske opplevelsen, og vi ber for deres familier. Gjennom denne tragiske tiden blir vi trøstet av Bibelens håp for framtiden, hvor det ikke lenger vil inntreffe voldshandlinger, skriver han.

– Rystende

Skytingen fant sted i bydelen Alsterdorf, nord i Hamburg. Det skjedde rundt 20 minutter unna den norske sjømannskirken i Hamburg.

Anne Lina Gundersen er diakonal medarbeider i Sjømannskirken i Hamburg. (Privat)

Diakonal medarbeider Anne Lina Gundersen beskriver det som et idyllisk og rolig område.

– Det er uvirkelig at det har skjedd her i Hamburg. Jeg har ikke hørt om noen nordmenn som er rammet, men vi kommer til å ha åpen kirke som vanlig der man kan komme sammen og tenne lys i globen, sier hun til Vårt Land.

Selv om skytingen skjedde i lokalene til et kristent trossamfunn, er Gundersen klar på at hun ikke er redd. Hun understreker at det fortsatt er en uoversiktlig situasjon, og at man vet lite om hva som har skjedd.

– Vi kan ikke bekymre oss. Jeg føler at Hamburg er en veldig solid og trygg by, og vi må fortsette å leve livene våre, sier hun, og forteller at vaffeljernet skal frem som vanlig i dag.

– Mange er kanskje redde og engstelige. Å komme hit og snakke om det, kan være fint. Vi er en norsk kirke i utlandet for nordmenn, og skal være en trygghet både for studenter og andre.

Hørte skudd ovenfra

Politiet ble varslet om hendelsen i 21-tiden torsdag kveld. En spesialenhet som var i nærheten, ankom stedet kort tid etter. Politiet rykket ut med store styrker, og beboerne i området ble oppfordret til å holde seg innendørs.

Holger Vehren sier at politiet fant flere personer med skuddskader da de ankom lokalet. Betjentene hørte et skudd fra en av etasjene over, og da de kom opp, fant de en såret person. Vedkommende skal ha sagt at politiet «ikke behøver å bruke våpen». De mistenker at dette er gjerningspersonen.

– Vi er i sjokk og sorg etter skytingen mot våre medlemmer i Rikets sal i Hamburg, som har krevd minst seks menneskeliv og alvorlig skadet mange andre. Vi er takknemlig for den raske hjelpen fra politi og redningsmannskaper, som vi samarbeider fullt med. Våre dypeste kondolanser går til familiene til ofrene og traumatiserte øyenvitner, heter det i en uttalelse fra Jehovas vitner i Hamburg, ifølge VG.

[ Her forbereder Svenska kyrkan krigsgraver. Norge har ingen slike planer ]

ÅSTED: Skyteepisoden fant sted i lokalet til Jehovas vitner, ifølge tyske medier. (Jonas Walzberg/AP)

Flere titalls skudd

– De første opplysningene tyder på at det ble åpnet ild inne i en kirke i Deelböge-gata i Gross Borstel-distriktet, tvitret politiet kort tid etter hendelsen.

Vitner som befant seg i området, beskriver å ha hørt flere titalls skudd fra trossamfunnets lokale.

– Det var fire perioder med skyting der det ble avfyrt omtrent 20 skudd i hver, sier studenten Laura Bauch til nyhetsbyrået DPA.

– Jeg så en person løpe ganske febrilsk ned til første etasje ved Jehovas vitners lokale, legger hun til.

Jehovas vitner er et kristent trossamfunn med over 8,6 millioner medlemmer, som har Bibelen som lærebok. De aller fleste kirkesamfunn og organisasjoner mener imidlertid at læren til trossamfunnet avviker for mye fra det som er etablerte kristne dogmer og regner det som vranglære.

[ «Norges farligste mann»: –Troen hjalp meg til å snu ]

Ordfører: – Sjokkerende

Hamburgs ordfører Peter Tschentscher uttrykker forferdelse over hendelsen.

– Hendelsen i Alsterdorf er sjokkerende, skriver han på Twitter sent torsdag kveld.

– Min dypeste medfølelse går til de pårørende til ofrene. Politiet jobber hardt for finne gjerningspersonen og avklare bakgrunnen, legger han til.