Podkast: Tidligere sametingspresident skuffet over Støre

– Jeg har hatt stor respekt for Jonas Gahr Støre som den statsmannen jeg har ment at han har vært, sier Aili Keskitalo i den nyeste episoden av Kammerset, og fortsetter:

– Han var jo utenriksminister i en av mine presidentperioder, og vi hadde en utmerket relasjon. Så jeg er jo dypt personlig skuffet over dagens situasjon.

I Vårt Land-podkasten forteller Keskitalo om hvordan hun opplever at norske politikere har møtt, og møter samer i norsk politikk. Dette i lys av den store debatten rundt Fosen-saken.

Keskitalo, som senest var sametingspresident mellom 2017 og 2021, forteller at hun nå er skuffa over Støres håndtering av Fosen-saken. Men hun vil gi ham en sjanse til.

– Mitt drømmescenario er når statsministeren møter sametingspresidenten i neste uke, så sier han at nå må vi bygge tillit mellom norske myndigheter og samefolket, og det starter nå.

Strømpriser kan ikke bestemme menneskerettigheter

Keskitalo er svært kritisk til at regjeringen ikke vil anerkjenne at saken er et menneskerettighetsbrudd, og hun ser negativt på hvordan strømprisene har kommet med i Fosen-debatten.

– Hvis menneskerettigheter skal variere etter strømprisene, så kan vi alle sammen være bekymret.

Hun mener summen av kraftproduksjon, hytteutbygging og mineraluthenting i samiske områder kan være problematisk.

– Hvis det er kraftproduksjon som er det viktigste, så er det andre arealinngrep som må vike, rett og slett. For det er ikke plass til alt.

