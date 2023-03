Sammenstøt og kaotiske tilstander i Israel

Demonstrantene sperret onsdag morgen hovedveien mellom Tel Aviv og Jerusalem og samlet seg til protester.

Motstanderne av reformen hadde varslet en opptrapping av demonstrasjonene, og onsdag arrangeres det en såkalt «nasjonal dag med forstyrrelser».

Ansatte forlot en rekke arbeidsplasser for å protestere utenfor, og i morgentimene rådet det kaos da den travle hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv ble blokkert midt i rushet.

I Tel Aviv ble det også aksjonert på jernbanestasjonene, der tog ikke kunne kjøre fordi demonstranter sperret togdørene, melder israelske medier.

Flere skadd

Ridende politi brukte sjokkgranater mot demonstranter som sperret en gate i sentrum av Tel Aviv og ble møtt med tilrop som «politistat».

I en video som er delt i sosiale medier, kan man se en politimann som setter kneet mot nakken til en mann som lå på bakken.

Politiet hevder at det ble kastet steiner og flasker mot dem, og det er foretatt flere pågripelser. Ifølge israelske medier er minst seks demonstranter skadd i uroen.

Personlig motiv

De omfattende protestene er rettet mot rettsreformen som den ytterliggående høyreregjeringen er fast bestemt på å presse igjennom.

Et av de mest kontroversielle punktene i reformen er at nasjonalforsamlingen Knesset skal kunne overprøve kjennelser i høyesterett.

Knesset har også planer om en første avstemning om et annet forslag som er ment å hindre at Netanyahu kan fjernes fra makten ettersom han er tiltalt for korrupsjon.

Tre år har gått siden Netanyahu ble tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser, men godt hjulpet av dyktige advokater og politisk allierte i rettsvesenet har han hittil lyktes med å trenere rettssaken.

Kritikere av rettsreformen anklager ham for å ha personlige interesser i å få rettsreformen vedtatt, ettersom den åpner for at han selv i stor grad kan utpeke dommerne som skal dømme ham. Selv hevder Netanyahu at tiltalen er grunnløs og at han er utsatt for politisk heksejakt.

Regjeringen står på sitt

Det er ventet større demonstrasjoner utenfor Knesset og i nærheten av statsminister Benjamin Netanyahus residens i Jerusalem.

Israels sikkerhetsminister, den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir fra partiet Jødisk makt, hevder at det er «anarkister» som står bak protestene og ba politiet slå hardt ned på dem.

Netanyahu sier at Ben-Gvir har hans fulle støtte.

– Vi vil ikke tolerere vold mot politi, sperring av veier og skamløse brudd på landets lover. Retten til å demonstrere innebærer ikke en rett til anarki, sier Netanyahu.

Autoritær retning

Hundretusener har de siste månedene demonstrert mot regjeringens forslag til rettsreform, blant dem alt fra dommere til økonomer, militære ledere og næringslivstopper.

Tusenvis demonstrerte i byer rundt omkring i landet onsdag, mange med israelske flagg. Foreldre gikk i marsj med barna sine, IT-arbeidere forlot kontoret og leger i operasjonsklær troppet opp utenfor sykehusene.

Alle hevder de at reformene vil svekke demokratiet og bringe Israel i autoritær retning ved at politikerne får større makt over rettsvesenet.

– Alle menneskene her forsøker å sikre at Israel forblir et demokrati. Om regjeringen får det som den vil, frykter vi at vi ikke lenger vil være et demokrati eller et fritt land, sa Arianna Shapira, som demonstrerte i Tel Aviv.













