Fosen-advokat slakter departementets forslag til løsning

– De to forslagene som nå kastes fram av statsråd Terje Aasland, er både totalt urealistiske og viser at Olje- og energidepartementet ønsker en omkamp om spørsmål avgjort av Høyesterett.

Det skriver advokat Jon A. Lange, som representerer de samiske reindriftsseierne i Nord-Fosen siida, i en e-post til Vårt Land.

Olje- og energidepartementet (OED) ser på to forslag til løsninger på Fosen-saken, meldte Vårt Land sent tirsdag ettermiddag.

Rydding i infrastruktur i området og «dynamisk drift» er aktuelle forslag, bekreftet departementet til statsråd Terje Aasland (Ap).

OED ville ikke forklare de to alternativene nærmere, men ifølge Adresseavisen betyr dynamisk drift at vindturbinene stanser når det er rein i nærheten.

Andre tiltak regjeringen mener må utredes, er styring av arealbruk ved bruk av gjerder, samt tilbakeføring av naturområder som er brukt til infrastruktur, skriver NTB.

Ber OED respektere Høyesteretts konklusjon

Vårt Land har forelagt advokatene til Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sijte de nye signalene fra OED.

– OED må respektere Høyesteretts konklusjon om at vindkraftområdene er tapt for reindrift, skriver Jon A. Lange til Vårt Land.

Partneren i Dalan advokater representerte reindriftseierne i Nord-Fosen siida i Høyesterett.

I oktober 2021 fastslo landets øverste domstol at samenes rettigheter var krenket. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene på Fosen, Storheia og Roan, var ugyldige. Dommen var enstemmig.

– De nye forslagene fra OED illustrerer godt at det er problematisk at OED har ansvaret for oppfølgingen av dommen, skriver advokat Lange videre.

Advokatfirmaet Brønner & Co, som representerer Sør-Fosen sijte, ønsker ikke å uttale seg om OEDs nye signaler.

– Aksepterer ikke at de har tatt feil

Etter dommen i Høyesterett har det vært et uttalt mål for OED og regjeringen å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan fortsette, samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas.

Lange mener OED ikke klarer «å akseptere at de har tatt feil» og bør fratas ansvaret for å følge opp Høyesteretts dom.

– OED ga konsesjon til Roan og Storheia i 2013, til tross for klare frarådinger fra utredere og reindriftsutøverne, ut fra at departementet antok at reindrift inne i vindkraftområdene ville fungere. Dette ble grundig avvist av alle rettsinstanser og alle sakkyndige. Likevel klarer ikke OED å akseptere at de har tatt feil. Dette viser at saken bør behandles av et annet departement, skriver han.

Lange sier Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens bevisvurdering om at «reinen vil unngå vindkraftverkene som er utbygd på Fosen, hvor Storheia og Roan (Haraheia) er de klart viktigste».

– Unnvikelsen vil etter lagmannsrettens oppfatning være så betydelig at områdene må anses tapt som beiteområder, skriver advokaten i sin e-post til Vårt Land.

Splid om avbøtende tiltak

«Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, foreligger en krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27», slår Høyesterett fast i dommen fra 2021.

Jussprofessor Øyvind Ravna sa nylig til Vårt Land at avbøtende tiltak allerede har blitt vurdert av sakkyndige forut for både konsesjonsvedtak, klagesaker og rettssakene som har pågått i Fosen-saken siden 2010.

– Slik jeg har lest dommen og prosessen forut, vil jeg tro at det som var av sakkyndige vurderinger med alternativer var framlagt i den lange prosessen som da hadde pågått, sa Ravna.

Han er professor ved Universitetet i Tromsø med samerett, urfolksrett og reindriftsrett som fagfelt.

VG intervjuet nylig professor i reindrift ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala, Anna Skarin. Frostating lagmannsrett skal ha lagt betydelig vekt på hennes vitneprov, da reineiernes søksmål mot utbyggerne på Fosen ble behandlet, ifølge avisen.

På spørsmål om hun tror reindrift og vindkraft kan leve side ved side i denne saken, svarer Skarin:

– Nei, ikke når anleggene er så store. Det er fremfor alt lyden fra vindturbinene og synet av de roterende bladene som forstyrrer reinen.

---

Vindkraft på Fosen

Fosen Vind består siden 2020 av fem vindparker med total årsproduksjon på ca. 2,7 TWh, ifølge deres egne nettsider

Totalt 206 vindturbiner driftes av Fosen Vind. I tillegg er det 168 kilometer med vei i parkene.

Totalt utgjør de fem vindparkene et areal på 99,9 kvadratkilometer.

---