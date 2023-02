Norske biskoper refser Den russisk-ortodokse kirkes støtte til krigen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Vi kan ikke akseptere at krigen støttes av Den russisk-ortodokse kirkeledelsen. Det er en aggressiv angrepskrig som strider mot folkeretten. Den er etisk illegitim og bryter med fundamentale verdier i vår kristne tro, sier ledende biskop Olav Fykse Tveit i Den norske kirke i en pressemelding.

Norske biskoper går i en felles uttalelse ut med en oppfordring til Den russisk-ortodokse kirke om å bidra til å få en slutt på krigen.

– Ledelsen i Den russisk-ortodokse kirke bidrar aktivt til å legitimere krigen og regimets propaganda. Vi tar sterkt avstand fra dette misbruk av kristen tro og tradisjon. Det gjør kirkens ledelse medansvarlig for krigen, sier Tveit.

– Vi vet at ikke alle russere støtter krigen. Vi uttrykker vår støtte til dem som står opp for fred og rettferdighet, til vern om menneskeverd og menneskerettigheter i et stadig mer totalitært regime.

Bønn for Ukraina

De tolv biskopene i Den norske kyrkja oppfordrer også alle menigheter som har gudstjeneste 26. februar til å være med å be om rettferdig fred i Ukraina. Bønnen er utformet av Norges kristne råd.

Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn,

i bønn om rettferdig fred i Ukraina.

Krigen er brutal. Mange mennesker lider og er drevet på flukt.





Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt,

for alle som har mistet sine hjem,

for den som er såret og har mistet noen de var glade i,

for alle som arbeider for en fredelig løsning,

for den som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen.





Fredens Gud, led verdens ledere inn på fredens vei,

Gi vilje og visdom til fred,

Gi trøst til sørgende og håp til alle.

La ditt rike komme. Amen.