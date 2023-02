Dommen over Frelsesarmeens partnar i India er nådelaus:

«Prosjektledelsen hos lokal partner med systematisk underslag av penger», skriv Utanriksdepartementet (UD). Difor måtte Frelsesarmeen dekkje eit tap på 604.798 kroner i eit bistandsprosjekt i India i fjor.

Regelen er enkel:

Organisasjonar som får støtte frå Norges rause bistandsbudsjett må praktisere nulltoleranse i møte med lokale partnarar som underslår pengar, eller blir gripne i anna misleghald av bistandskroner. Det kan vere tjuveri, korrupsjon, juks med rekneskap, innkjøp eller reiser.

For å sikre at kvar krone blir brukt i samsvar med budsjettvedtaka i Stortinget, har Utanriksdepartementet ei avdeling som granskar saker om økonomisk misleghald.

Totalt måtte forvaltarar av norsk bistand dekkje inn nesten 9,9 millionar kroner i misleghald i fjor.

Rekordstor tilbakebetaling

Vårt Land har henta ut kvartalstala for 2022 frå UD for kristne organisasjonar og kyrkjesamfunn som forvaltar bistandsmidlar.

Det største misleghaldet som blei avdekkja i fjor, melde Vårt Land i mars:

Kristen organisasjon i Liberia skal ha underslått nesten fem millionar norske bistandskroner.

I 2016 starta Misjonsalliansen samarbeidet som skulle syte for nye brønnar og reint vatn til vel 15.000 menneske i Liberia. Prosjektet enda i ei av dei største misleghaldssakene Norad har hatt.

UD melder at prosjektet, som også involverer bistandsparaplyorganisasjonen Digni, enda med at Misjonsalliansen betalte tilbake 4.247.229 kroner i fjor.

SJEF: Hjalmar Bø er generalsekretær i bistandsorganisasjonen Digni. (Foto: Digni)

Fekk mistanke om misleghald

Eit anna prosjekt måtte også ut med over millionen – eit Digni-prosjekt i India. Digni er ein paraplyorganisasjon for kristne 20 organisasjonar og kyrkjesamfunn som driv bistand.

Generalsekretær Hjalmar Bø i Digni forklarar kvifor organisasjonen valde å betale tilbake 1.638.102 kroner til Norad i staden for å bli granska:

– I samband med sluttevalueringa kom det fram informasjon som gav grunnlag for mistanke om misleghald. Men to forhold gjorde at me valde å returnere vel 1,6 millionar kroner utan å fullføre granskinga. For det første var det svært strenge covidrestriksjonar i India på dette tidspunktet. For det andre var dei politiske tilhøva av ein slik art at me ikkje fullførte granskinga.

I nokre av dei landa me arbeider i er det risiko for misleghald — Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen

To Frelsesarmeen-prosjekt

Tre prosjekt måtte dekkje opp for hundretusener:

Digni/Frelsesarmeen i India: 604.798 kroner. «Prosjektledelsen hos lokal partner med systematisk underslag av penger.»

Digni/Frelsesarmeen i Kongo: 328.851 kroner. «Lokale partner misligholdt avtale ved differansene i balanse mellom hovedbok og finansrapport og manglende dokumentasjon.»

Digni/Norsk Pinsemisjon i Kongo: 597.812 kroner. «Lokal partner med utgifter som ikke var tilstrekkelig dokumentert samt brudd på tilskuddsavtalen.»

Land med høg risiko

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, vedgår at dei to sakene frå i fjor er keisame for organisasjonen.

– Men i nokre av dei landa me arbeider i er det risiko for misleghald. Difor må me ha ekstra merksemd på gode kontrollrutinar.

Smith-Solevåg seier dei ser alvorleg på alle former for misleghald, og at dei som blir avslørte blir møtte med sanksjonar.

– Me følgjer landets lover og melder saker til politiet om situasjonen tilseier det.

RISIKO: Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen med julegryte-innsamling i Oslo. I nokre av landa Frelsesarmeen arbeider i er det risiko for misleghald, erkjenner kommunikasjonssjefen. (Petter Berntsen/Frelsesarmeen)

Misleghald i bistanden

Alle organisasjonar som søkjer og får bistandsmidlar frå Utanriksdepartementet og Norad må etterleve denne regelen: «Utenriksdepartementet har nulltoleranse for økonomiske misligheter og annet misbruk av departementets midler.»

Utanriksdepartementet har ei avdeling som granskar saker om økonomisk misleghald: Sentral kontrolleining.

Norges bistandsbudsjett i 2022 var på 44 milliardar kroner.

Sluttførte mange saker

Digni får årleg 186 millionar kroner i støtte frå Norad. Pengane blir fordelt på kring 100 utviklingsprosjekter i regi av medlemmene. Kvartalsrapportane frå UD fortel at det blei avdekt misleghald i eitt Digni-prosjekt og i åtte prosjekt til fem medlemsorganisasjonar.

– Dei mange sakene i fjor skuldast to ting. Me arbeider aktivt med å avdekkje misleghald, og i fjor klarte me å avslutte fleire saker me hadde arbeidd med over tid, opplyser generalsekretær Bø i Digni.

I fjor klarte me å avslutte fleire saker me hadde arbeidd med over tid — Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni

4.122 kroner frå Madagaskar

