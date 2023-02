Stoltenberg om felles Nato-utvidelse: – En tyrkisk avgjørelse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det er Tyrkia som må bestemme om de skal ratifisere begge to – jeg har anbefalt det – eller om de ratifiserer én.

– Det er ikke en Nato-avgjørelse. Det er opp til Tyrkia, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Reiser til Tyrkia

Nato-sjefen reiser om kort tid til Tyrkia, hvor han skal besøke de jordskjelvrammede områdene.

Han skal også ha et møte med president Recep Tayyip Erdogan. Der blir Nato-søknadene tema, bekrefter Stoltenberg.

Han forteller at han har presset hardt på de siste månedene for å få Finland og Sverige inn i alliansen samtidig.

– Det er fortsatt min posisjon, og det har ikke endret seg, sier Nato-sjefen.

Begge er invitert

Tirsdag kom Stoltenberg med en uttalelse som ble tolket som at han åpner for at Finland kan bli Nato-medlem før Sverige.

– Hovedspørsmålet er ikke hvorvidt Finland og Sverige ratifiseres sammen. Hovedpoenget er at de begge ratifiseres som fullverdige medlemmer så fort som mulig, sa han til pressen.

På pressekonferansen onsdag påpekte Stoltenberg at Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap samtidig i fjor, og at begge ble invitert inn i alliansen av samtlige Nato-land på forrige toppmøte.

Venter på Tyrkia og Ungarn

– Det er ikke sånn at det trengs en ny enstemmig beslutning i Nato. Vi har tatt vår beslutning om å invitere inn begge landene, sa Stoltenberg.

Samtidig anerkjente han at det er ulike vurderinger i Tyrkia av om både Finland og Sverige er i posisjon til å bli tatt opp som nye Nato-medlemmer.

– Nå er det opp til hvert enkelt medlemsland å ratifisere, sa Stoltenberg.

Heller ikke Ungarn har godkjent Sveriges og Finlands innmelding ennå.

Peker mot toppmøtet

Stoltenberg peker på Natos neste toppmøte i Vilnius i juli som en mulig milepæl for finsk og svensk Nato-medlemskap.

– Hvis vi ikke lykkes med å få ratifikasjon for Sverige og Finland før toppmøtet, er toppmøtet en ekstremt viktig anledning som gir momentum for å få på plass de nødvendige beslutningene, sier han til nordisk presse.

Han minner om det dramatiske toppmøtet i Madrid i fjor, da Tyrkia etter lange og harde forhandlinger gikk med på å invitere Sverige og Finland inn i alliansen.

– Vi vet at toppmøter alltid gir en egen mulighet til å drive fram beslutninger.