Sendte opp spionballonger fra Norge

– Det er ikke noen ny form for flyvende objekter. Det er svært mye ballonger der ute.

Det sa Lars Nordrum, assisterende direktør i Etterretningstjenesten, da de nyeste trusselvurderingene mot Norge ble lagt fram mandag. På pressekonferansen ble han spurt om ballongen og de øvrige flyvende objektene som har blitt skutt ned over USA.

Nordrum er en sikker kilde for hva som foregår av luftspionasje i dag. Men å spionere med ballonger er ikke noe nytt.

Norge har faktisk bidratt til dette.

På flere nettsider fortelles det om at USA sendte opp ballonger for å spionere på Sovjetunionen på 50-tallet. Dette var den kalde krigens tid. Mistenksomheten mellom stormaktene var stor.

Prosjektet het Genetrix – også kjent som WXL119.

Oppdrag over Sovjet

Det var et hemmelig spionprogram som ble satt i verk i 1956, ifølge nettsidene stratocat.com og wikipedia.org. Formålet var å få tatt bilder av Russland og de øvrige statene som fram til 1989 ble kalt Sovjetunionen. Et annet mål var Kina. Utstyret i gondolen under ballongene samlet inn bilder og etterretningsinformasjon.

Planen var å sende alle ballongene opp fra Skottland, men på grunn av dårlig vær ble de sendt opp fra flere andre land, blant annet Norge.

30 ballonger fra Gardermoen

Tretti ballonger ble til sammen sendt opp fra Norge. En detaljert oversikt forteller når ballongene ble sendt opp, hvilket utstyr de hadde og hvilken skjebne de møtte.

TOKT: En Genetrix-ballong er klar til å bli sendt opp fra det amerikanske hangarskipet Valley Forge. (US Air Force)

Den først ballongen ble sendt opp fra den militære flystasjonen på Gardermoen 13. januar 1956. Den siste sendt av gårde 2. juni samme år.

Tre av Norges-ballongenes spionasje var kortreist: De havnet i Sverige. Noen få gjorde jobben sin og landet på oppsamlingsområdet, uvisst hvor det skulle vært, men utstyret ble likevel ikke funnet igjen. En ballong fikk lekkasje ved oppstigning, og flere sprakk kort tid etter at de lettet.

---

Gardermoen flystasjon

Tyskerne etablerte Gardermoen flystasjon under 2. verdenskrig.

Da Stortinget vedtok å bygge ny hovedflyplass på Gardermoen i 1992 ble Forsvarets flystasjon avviklet.

Det ble da bygget en ny Gardermoen flystasjon rundt 1,5 km nord for den sivile lufthavnens passasjerterminal. Den ble åpnet i 1996.

---

«Ga aldri lyd fra seg»

De fleste ballongene fikk imidlertid denne sluttrapporten: «Ballongen kom inn i målsonen, men de ga aldri lyd fra seg igjen». («Balloon entered target zone but was never heard of again»). Av listen ser det ut til at alle ballongene utsendt fra Norge var mislykkede spionflyvninger. Svært få av de totalt 516 ballongene utførte jobben, skal vi tro ballong-listen. Men kvaliteten på informasjon på de få som ble samlet inn skal ha vært god. Men husk: Dette var før satellittbildenes tid.

KAMERAFRAKT: Slik er det amerikanske spionballong-prosjektet Genetrix illustrert av en løytnant i det amerikanske militæret i 2020: Ballonger frakter kameraer fra USA til Sovjet. (SPANGDAHLEM AIR BASE/Ssgt Kevin Long)

---

Genetrix-ballongene

Amerikanskproduserte spionballonger som ble sendt opp fra flere steder i Europa i 1956.

Totalt ble 516 ballonger sendt opp. De færreste lyktes med oppdraget.

Ideen var at vinder som blåste mot øst skulle ta ballongene over Øst-Europa, Sovjetunionen og Kina. Man kunne delvis styre ballongene ved å heve og senke ballongene med radiosignal.

Ballongene svevde imellom 15 og 30 kilometers høyde, altså over der fly vanligvis kan fly.

Enkelte ballonger som kom for lavt ble skutt av sovjetiske fly.

54 ballonger ble funnet, men bare 31 hadde tatt brukbare bilder.

Genetrix-ballongene og flere andre spionballonger mistenkes for å bli oppfattet som ufoer i 50-årene.

Kilde: stratocat.com og wikipedia.org

---

UTSTYRT: I gondolen under Genetrix-ballongene var det samlet kameraer og annet utstyr. (stratocat.com)

Samlet opp av spesialfly

Listen forteller at de fleste ble sendt fra Skottland, Tyskland og Tyrkia. Noen barn i Japan fant en ballong som var kommet langt av gårde.

Ballongen som ble sendt fra Oberpfaffenhofen i Tyskland 11. januar 1956 ble fanget opp i luften av et amerikansk C-119-fly.

Ut fra den opprinnelige ideen var det slik det skulle fungere: Ballong-gondolene skulle bli løst fra selve ballongen når de var ute av «spionasje-området». De skulle deretter bli samlet inn av fly – enten i lufta eller fra sjøen av spesialdesignede fly. Det ble de færreste, men flere ble likevel plukket opp av amerikanere etter at de hadde landet et sted.

United States Aerial Objects NEDSKYTING: Et amerikansk jagerfly skyter ned den antatt kinesiske spionballongen over Atlanteren, utenfor kysten av Sør-Carolina 4. februar. (Chad Fish/AP)

Skutt ned

Flere av ballongene ble skutt ned av sovjetiske Mig-jagere og havnet i sovjetrussernes hender. Nå ser historien ut til å gjenta seg:

USA hevder at ballongen som fløy over USA sist uke og som til slutt ble skutt ned, var en kinesisk spionballong. Selv hevder Kina at det var en værballong på avveie.

Også andre flyvende objekter er skutt ned over USA de siste dagene. Ingen har ennå bekreftet hva dette er. Noen mistenker også dette for å være spionballonger.