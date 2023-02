– Kommer til å savne Jusnes som kollega

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Men det er veldig leit. Jeg kommer til å savne henne som en veldig god kollega, sier biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, om sin nabo-biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som nå slutter.

De to ble kjent med hverandre under studietiden på 70-tallet.

– Hva har kjennetegnet Jusnes som biskop?

– Hun er en veldig tydelig person som gir klare meldinger. Også er hun utrolig god til å få kontakt over alt der hun reiser. Hun kjenner mange og mange kjenner henne. Hun er en skikkelig folkekirkebiskop, skildrer Øygard.

– Voldsom kjærlighet til området

Han påpeker at bispedømmet han leder kun har én nabo, nettopp Sør-Hålogaland. Han omtaler det som et veldig godt naboskap med mye samarbeid og kontakt.

– Særlig den samiske tematikken jobber vi mye sammen med, sier Øygard.

– Jusnes er har en voldsom kjærlighet til området hun betjener. Det merker man, mener Øygard.

TRIST: Biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard synes det er leit at Ann-Helen Fjeldstad Jusnes slutter som biskop i Sør-Hålogaland. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Nabobiskopens avgang har også enn annen konsekvens for Øygard.

Nå blir han nemlig den eldste biskopen i Den norske kirke.

– Jusnes er drøyt én uke eldre enn meg.

– Har hennes beslutning satt i gang en tankeprosess for din del?

– Jeg har ikke bestemt meg for når jeg skal slutte, sier Øygard.

Felles engasjement

Solveig Fiske var biskop i Hamar fram til i fjor høst.

I syv år jobbet hun og Jusnes side om side som biskoper. Men de har kjent hverandre helt siden studiedagene.

BISPEKOLLEGER: Solveig Fiske var biskop i samme periode som Ann-Helen Fjeldstad Jusnes. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Men først og fremst har vi møttes i engasjementet vi har for likeverd, likestilling og mangfold, sier Fiske.

Både hun og Jusnes har blant annet vært aktive i, og ledere for, Norsk kvinnelig teologforening. Og under studiet var begge engasjerte i kvinnegruppen på Menighetsfakultetet, der de jobbet både teologisk og politisk med med likestilling, forteller Fiske.

En tydelig stemme

Fiske mener at Den norske kirke nå mister en klar og tydelig stemme, både innad i bispekollegiet, og i kirken som helhet.

Det er to ting Fiske vil trekke frem som særtegn veg Jusnes sin bispetjeneste.

– Hun har ikke vært en «meningsmaskin» som mener mye om alt, men hun står støtt og er tydelig når det er noe som ligger henne på hjertet.

Det andre er noe av det Fiske mener er noe av det viktigste for en biskop:

– Hun er en usedvanlig god forkynner.

En annen ting hun mener har vært en styrke, er den breie erfaringen Jusnes har hatt med seg inn i jobben i kirken. Blant annet nevner hun at Jusnes tidligere har jobbet som ordfører.

– Også er hun er ikke født inn i Den norske kirke. Det har vært et verdifullt perspektiv, og har gjort at hun har hatt ett øye for enkeltmenneskers historie inn i fellesskapet, sier Fiske.

Avskjedsgudstjeneste i juni

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har vært ansatt i Den norske kirke siden 1984, hele tiden unntatt to år i Sør-Hålogaland. Hun ble tilsatt som biskop i Sør-Hålogaland 17. september 2015 og 24. januar 2016 ble hun innsatt i Bodø domkirke med kong Harald tilstede.

Det planlegges avskjedsgudstjeneste for biskopen i Bodø domkirke, 4. juni 2023.

Domprost Svein Valle er fungerende biskop frem til ny biskop er på plass til høsten en gang. Biskop Ann-Helen vil likevel gjennomføre de ordinasjoner og vigslinger som er planlagt.

Prosessen med å finne en ny biskop vil starte umiddelbart, ifølge pressemeldingen.