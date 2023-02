– At en justisminister kunne ha TikTok på mobilen sin i 2022, er oppsiktsvekkende, gitt det man vet om TikTok. Men det er fortsatt sånn at har man har gjort noe feil, så sier man unnskyld, også vi går videre, sier Frölich (H), som også leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Ordinære spørretime om justisministerens bruk av Tiktok TIKTOK: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk spørsmål i spørretimen 8.februar fra Høyre og Frp om bruken av Tiktok på tjenestetelefonen, samt hvordan hun har svart Stortinget på spørsmål tidligere. (Javad Parsa/NTB)

– Saken vi snakker om er her er justisminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok på tjenestetelefonen som justisminister, forklarer Emil Erstad, politisk kommentator i Vårt Land.

– Informasjonsflyten til Stortinget har vært en sak, noe hun selv har erkjent og her ligger nøkkelen for min del. Jeg har sagt, som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, at dette gidder jeg ikke bruke tid på. Vi har sett hva hun har gjort, det holdt ikke. Hun prøver å skyve sikkerhetshensyn foran seg og så videre, men så har hun erkjent det. Nå er kortene lagt på bordet, sier Frölich.

Høyre legger saken bak seg

– Høyre har sagt at det var lite tillitvekkende. Men jeg ser ikke hva en høring skal tilføre utover det. Hun har lagt seg flat, i Stortinget i spørretimen. I min bok er det viktigere ting å fokusere på, men informasjonsplikten overfor Stortinget skal vi ikke kimse av. Det tror jeg definitivt at statsråden har lært, legger han til.

KAMMERSET: Det var i Vårt Lands podkast Kammerset at Peter Frölich snakket om justisministerens tiktok-tabbe. Her med Vårt Lands Emil André Erstad og Lars Inge Staveland. (Kammerset)

Opplysningsplikten overfor Stortinget er grunnlovsfestet. Brudd på opplysningsplikten kan bli møtt med både rettslige og/eller politiske sanksjoner.

– Erna Solberg har blant annet sagt at fordi Mehl ikke har svart på om hun brukte TikTok på tjenestetelefonen til Stortinget, så har hun ført Stortinget bak lyset. Har Erna Solberg brukt litt vel sterke ord her? spør Vårt Lands politiske kommentator Emil Erstad.

– Erna sin kritikk står seg. Det har nok vært et forsøk på å føre Stortinget bak lyset. Men dette koker ned til rene politiske vurderinger og hvordan man som politiker kan ha tillit og ikke tillit til statsråden. Hvis du ikke kan stole på at justisministeren snakker sant når hun sier at «sikkerhetshensyn er grunnen til at jeg ikke kan svare dere» – hvis du ikke kan stole på det, da blir det tynnslitt tillit. Den er tynnslitt, men vi er ikke der at vi skal fremme mistillit, svarer Frölich.